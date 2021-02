Sprengen die Grünen jetzt ganz gezielt die Regierung – oder regiert das Chaos?

Die Mehrheit der ÖVP-Granden sieht die Justiz-Verfolgung von Pilnacek und Brandstetter als direkte Kriegserklärung der Grünen an den Kanzler und die Volkspartei.

Die Suspendierung des höchsten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek, die Abnahme seines Dienst-Handys zu weiterer Untersuchung der darauf befindlichen SMS, Chats und Infos sowie die Notebook-Razzia bei Ex-Justizminister Brandstetter haben zum Erdbeben in unserer Justiz und zur völligen Verunsicherung in unserer Regierung geführt.



Mit Pilnacek und Brandstetter hat das mittlerweile grüne Justizministerium, das derzeit noch dazu von Vizekanzler Werner Kogler geführt wird, die zwei höchsten und wichtigsten ÖVP-Vertreter im Justiz-Apparat unter Feuer genommen. Die Mehrheit der ÖVP-Granden sieht die Justiz-Verfolgung von Pilnacek und Brandstetter als direkte Kriegserklärung der Grünen an den Kanzler und die Volkspartei.



