Heute Abend gedenkt Österreichs Staatsspitze der Terror-Opfer in Israel.

Heute Abend ab18:30 Uhr am Ballhausplatz in Wien gedenkt Österreichs Staatsspitze der Terror-Opfer in Israel. "Wir trauern um die unschuldigen Frauen, Männer und Kinder, die verletzt oder ermordet wurden. Menschen wurden entführt, viele sind immer noch vermisst. Worte können die Lage kaum beschreiben. Und dennoch müssen wir – gerade jetzt – Israel unsere Solidarität ausdrücken, es unterstützen und noch näher zusammenrücken", heißt es zur Gedenkveranstaltung #standwithisrael.

Kanzler Nehammer und Bürgermeister Ludwig sprechen

Als Redner treten zahlreiche wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Religion auf.

Bundeskanzler Karl Nehammer

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka

Mercedes Echerer für Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Vizekanzler Werner Kogler

Oberrabbiner Jaron Engelmayer

Bürgermeister Michael Ludwig

Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger

Israelische Expats

Jüdische Jugend Wiens und Jüdische Hochschülerschaft

Begleitet wird die Veranstaltung von Gebeten des Oberrabbiners Jaron Engelmayer sowie des Oberkantors Shmuel Barzilai.

Warnung

Die Isrealitische Kultusgemeinde Wien (IKG), welche zur Veranstaltung #standwithisrael einlädt, hat für die Teilnehmer auch eine Vorsichtsmaßnahme empfohlen:

"Aus Sicherheitsgründen ersuchen wir Sie am Weg zum Ballhausplatz bzw. beim Verlassen der Veranstaltung, mitgeführte Israelfahnen, Transparente etc. zu verdeckt zu führen. Bitte meiden Sie außerdem den Bereich rund um den Stephansplatz, zumal hier am Abend eine propalästinensische Demonstration stattfinden soll."