Steiermark: Handy-Verbot im Unterricht ab Februar?

Schon im nächsten Semester könnte in Steiermarks Pflichtschulen ein flächendeckendes Handy-Verbot gelten.

„Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind Mobiltelefone während des Unterrichts bedenklich, da sie diesen stören und die Schülerinnen und Schüler ablenken", erklärte der zuständige steirische Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) bereits im Februar gegenüber oe24. Gleichzeitig kündigte er an, ein Verbot von Mobiltelefonen in der Volksschule und Sekundarstufe I während des Unterrichts zu prüfen.

Nun kommt Bewegung in die Sache. Amon arbeitet aktuell an einer landesweiten Übereinkunft mit den Schulpartnern - und diese könnte bereits im Februar stehen, also zu Beginn des Sommersemesters in den Bildungseinrichtungen.

ÖVP will Verbot prüfen, Ministerium für Autonomie

Auf Bundesebene möchte das Bildungsministerium den einzelnen Schulen die Entscheidung überlassen. Erst Mitte August erklärte Ressort-Chef Martin Polaschek gegenüber oe24, dass ein Handy-Verbot an jeder einzelnen Schule in der jeweiligen Hausordnung zu regeln sei. „Das Handy kann auch Unterrichtsmittel sein“, hielt er ebenso fest.

Anders sieht die Situation im Wahlprogramm der ÖVP aus. Dort heißt es: "Im Rahmen der Schulautonomie soll unter anderem das Verbot von Handys in Unterrichtszeiten geprüft werden."

Studie: Smartphone-Verbot hat positive Effekte

Forschende der Universität Augsburg untersuchen mögliche Auswirkungen eines Smartphone-Verbots in einer Überblicksstudie. Das Ergebnis ist relativ klar: Ohne Handy funktioniert Schule besser. Für die Arbeit wurden fünf große Studien aus Norwegen, Spanien, Tschechien, England und Schweden analysiert und verglichen. Das übereinstimmende Fazit aller Studien war, dass ein Verbot messbare positive Effekte hat. Wenig überraschend war die Auswirkung beim sozialen Wohlbefinden am größten. Auch die Lernleistung wurde besser.

Gleichzeitig betonten die Forscher, ein reines Handy-Verbot ohne pädagogische Begleitung bringe relativ wenig. Wichtiger sei es, dass Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit dem Smartphone erlernen.

Forum Mobilkommunikation gegen Handy-Verbot

Anlässlich der Handy-Diskussionen meldete sich auch das Forum Mobilkommunikation (FMK), eine freiwillige Interessenvertretung, zu Wort. Jugendliche würden durch ein Handy-Verbot nicht nur mit den Möglichkeiten sondern auch mit den Risiken, welche mit der Nutzung von allerlei Apps und den sozialen Medien einhergehen, allein gelassen werden. Ende September will das FMK einen Online-Kurs als Unterrichtsmaterial zum Umgang mit Handys veröffentlichen.