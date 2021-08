Strache im ersten Interview nach dem Urteil

Das erste Interview von H.C. Strache nach seinem Urteil am Freitag.

Sie haben von einem krassen Fehlurteil gesprochen, hat Sie das Urteil gegen sie überrascht?Strache: Selbstverständlich war ich überrascht und schockiert. Gerade in schwierigen Zeiten muss man sich das Positive vor Augen führen: Von fünf Anklagepunkten sind wir in drei freigesprochen worden. Mir war wichtig, dass es keine persönliche Bereicherung gegeben hat, wie auch die Richterin festgestellt hat. Man hat die 2.000 Euro Spende in einen falschen Konnex gestellt.Was haben Sie sich bei der Urteilsverkündung gedacht?