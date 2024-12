Tausende Österreicher lassen 290-Euro-Bonus liegen

Rund 8.000 Österreicher haben den Klimabonus-Brief nicht abgeholt.

Auch heuer wieder wurde im Herbst der Klimabonus ausbezahlt. Alle Österreicher bekamen – je nach Wohnort – zwischen 145 und 290 Euro. Die Auszahlung erfolgte per Überweisungen oder per Post mittels RSa-Brief.

Laut Ministerium bekamen 846.922 Menschen den Klimabonus mit der Post, Tausende von ihnen haben den Brief aber nicht abgeholt. „Wie in den vergangenen Jahren werden voraussichtlich auch dieses Jahr von rund ein Prozent aller Anspruchsberechtigten Briefe oder Zahlungen nicht entgegengenommen. Dadurch fließen rund 18 bis 20 Millionen Euro zurück in den Bundeshaushalt“, teilte das Klimaministerium gegenüber 5min.at mit.

Wie es 2025 mit dem Klimabonus weitergeht, ist unterdessen noch völlig unklar. Aufgrund des enormen Budgetlochs scheint es möglich, dass der Bonus gänzlich eingestellt oder zumindest reformiert wird.