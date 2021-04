Tod von Prinz Philip: So reagiert Kanzler Kurz

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zum Anlass des Todes des britischen Prinzgemahls Philip kondoliert. "Ich übermittle Ihrer Majestät der Königin, dem Königshaus und dem Volk des Vereinigten Königreiches mein aufrichtiges Beileid nach dem Tod Seiner königlichen Hoheit, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh", twitterte der Kanzler am Freitag.

I extend my sincere condolences to Her Majesty The Queen, the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom after the passing of His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh.