Umfrage: Jeder Zweite ist für Neuwahlen

Falschaussage-Debatte um Kurz lässt ÖVP weiter abrutschen. Platz 1 hält sie locker.

Es ist angesichts der Ermittlungen gegen den Kanzler immer nur ein bisschen weniger Zuspruch und kein Absturz. Aber wie man in Wien so schön sagt: So langsam läppert sich da etwas zusammen.



Schon wieder verliert die ÖVP in der ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Online-Interviews vom 18. bis 20. Mai, max. Schwankungsbreite 3,2 %).



