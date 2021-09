Umfrage: Kurz kann jetzt davonziehen

Der türkise Parteitag wirkt — für die Bundes-ÖVP, aber besonders für den Kanzler.

Kein kritisches Wort, eine in Türkis getauchte Show mit der schwangeren Freundin Susanne – und am Ende mit 99,4 % die Wiederwahl zum Parteichef. Die ÖVP-Strategen haben ihr Ziel erreicht:



Die perfekt organisierte Kurz-Show beim Parteitag in St. Pölten lässt die ÖVP-Werte samt und sonders steigen, wie die brandaktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Befragte, 30. 8. bis 1. 9., max. Schwankungsbreite 3,2 %) zeigt.



