Van der Bellen: "Präsident Putin: Stoppen Sie diesen Krieg!"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hielt beim Ukraine-Benefizkonzert im Happel-Stadion eine emotionale Rede.

Wien. Am Samstag sprach Bundespräsident Van der Bellen vor mehr als 40.000 Besuchern des Ukraine-Benefizkonzerts im Happel-Stadion. Die Besucher begrüßten den Präsidenten mit tosendem Applaus, der minutenlang anhielt. VdB, der gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer auftrat, freute sich "dabei sein zu dürfen". Er bedankte sich für die Solidarität der Besucher.

Van der Bellen begann seine Rede: "In der Ukraine wird gerade für das Recht auf ein freibestimmtes Leben gekämpft – für ein Recht, wo niemand einem vorschreibt, wie man zu denken hat, wem man zu lieben hat." Der Krieg sei nur entfacht worden, weil "Präsident Putin den Befehl zu einem brutalen Überfall gegeben hat", sagte der Bundespräsident. Er fordert: "Dieser Krieg muss gestoppt werden! Präsident Putin: Stoppen Sie diesen Krieg!"

© oe24.TV/Screenshot ×

Präsident Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer beim Ukraine-Benefizkonzert.

Van der Bellen weiter: "Die Menschen in der Ukraine, die ihr Leben einsetzen, verdienen unsere Unterstützung." Aber man solle auch nicht "jene mutigen Menschen, die in Russland gegen diesen Krieg demonstrieren" vergessen, erinnerte der Bundespräsident.

VdB: "Wir sind stolz auf unser Land, auf diese Hilfsbereitschaft!"

Millionen Menschen seien auf der Flucht. "Sie müssen ihre Heimat verlassen – Mütter mit Kindern im Arm, Jugendliche, die ihre Freunde verlassen müssen. Sie flüchten vor einem Krieg der ihnen alles nimmt", so Van der Bellen in seiner emotionalen Rede. Und er verspricht: "Österreich wird diesen Menschen in Not helfen." "Wir alle sind froh, dass es in Österreich diese Hilfsbereitschaft gibt. Sie sind ja alle nicht nur wegen der Musik hier, sondern dem Ziel das dahinter steht Hilfe zu leisten", wendet er sich an die Besucher des Benefizkonzerts. "Wir sind stolz auf unser Land, auf diese Hilfsbereitschaft!"

Zum Schluss bedankte sich der Präsident beim Veranstalter Erwin Tatar und bei der Volkshilfe, die das Konzert mitorganisiert hat. Die Einnahmen gehen an Nachbar in Not.

"Unser Wille in Freiheit zu leben ist stärker als jede Aggression. We stand with Ukraine!", so Van der Bellen. "Der Frieden wird sich durchsetzen! Die Demokratie wird sich durchsetzen! Die Freiheit wird sich durchsetzen!"