Statt „Freitesten“ sollen regelmäßige Tests kommen. Lockdown wird verlängert.

Der Lockdown wird bis 24. Jänner bleiben, verkündete gestern Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Das ursprüngliche „Freitesten“ ab 18. Jänner werde von der Opposition im Bundesrat abgelehnt – so die formale ­Erklärung. Tatsächlich ist freilich auch das Infektionsgeschehen nach wie vor zu hoch. Daher und aufgrund der weit ansteckenderen Coronavirus-Mutation aus London muss die Regierung jetzt lang­samer wieder öffnen, um nicht umgehend in eine „brutale dritte Welle zu schlittern“, so ein Insider.

Die bundesweiten Massentests wurden gestern in der Sitzung zwischen Kanzler Sebastian Kurz und Anschober mit den Landeshauptleuten wieder abgesagt.

Tests: Ab 25. 1. regelmäßig

Einige Bundesländer wie Wien und Niederösterreich wollen die Gratis-Tests für alle trotzdem vor dem 18. Jänner anbieten. In der Folge sollen sie ab dem 25. Jänner regelmäßig angeboten werden. Sacher-Chef Matthias Winkler, der im ÖSTERREICH-Gespräch das Kippen der Massentests bedauert, meint: „Wir werden regelmäßiges Testen bis zum Ende der Pandemie brauchen. Das ist auch internationaler Standard und kostet weniger als ein Lockdown.“

Schulen: Ab 18. 1.? Handel: Ab 25. 1.

Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 in den kommenden 20 Tagen auf unter 50 sinken, sollen als Erstes wieder der Unterricht in den Schulen starten und der Handel öffnen.

Bildungsminister Faßmann will bereits ab 18. Jänner öffnen, aber das wird vom Infektionsgeschehen abhängen (siehe rechts). Handel & Friseure. Handel und Dienstleister wie Friseure sollen am 25. Jänner öffnen.

Gastro: Strenge Sperrstunden

Die Gastronomie soll ab 25. Jänner grundsätzlich beschränkt öffnen. Das heißt, der Schwerpunkt soll auf mittags liegen. Im ersten Öffnungsschritt könnte eine Öffnung nur tagsüber erlaubt sein. Im zweiten Schritt ist dann eine Sperrstunde bis 21 Uhr angedacht. Hotels. Die Hotels sollen mit Maskenpflicht in der letzten Jännerwoche wieder Gäste empfangen dürfen. Sie sollen allerdings Tests von Kunden fordern, die nicht älter als 48 Stunden seien. Das ist auch international üblich.

Kultur: Museen und Theater