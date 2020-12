Was hinter der ''Polizei in Wohnung''-Panne steckte

Ein Abänderungsantrag zum Epidemiegesetz hätte Polizei in Privaträumen erlaubt.

Statt 15 minutes of fame (15 Minuten Ruhm) gab es am Donnerstag 15 Minuten Aufregung. Ungefähr so lang, dafür umso heftiger dauerte am Donnerstag auch die Aufregung, um Polizeikontrollen in Wohnungen.Denn der Abänderungsantrag zum Epidemiegesetz, der an die Oppositionsparteien geschickt wurde, sah vor, dass künftig Polizisten auch den privaten Wohnbereich betreten könnten, um Quarantäne oder Verstöße nach den Verordnungen zu kontrol­lieren.Vor allem die SPÖ schlug öffentlich umgehend Alarm. Der Antrag wurde zurückgezogen und beteuert, dass es sich de facto um ein Versehen gehandelt habe.