Anti-Israel Demo: "Halt den Mund", brüllen sie Alec Baldwin an

Just in Manhattan - just zur dort sonst malerischen Vorweihnachtszeit - eskaliert die Stimmung in der Stadt die niemals schläft, zunehmend.

Montagabend fand in Midtown Manhattan wieder einmal eine Anti-Israel-Demo statt. Als Demonstranten den US-Schauspieler Alec Baldwin erblickten, eskalierte die Situation.

Demonstranten mit Palästinenser-Tüchern bedrängen Baldwin. "Du bist aus Hollywood. Verurteilst Du Israel", will einer wissen. "Stell keine dummen Fragen", antwortet Baldwin ebenfalls sichtlich wütend. Immer mehr Demonstranten umzingeln ihn während NYPD versucht ihn abzuschirmen.

It’s nice to see that not everyone backs down in fear of the mindless mob.



Tonight, when Anti-Israel protestors in New York City attacked him with questions, Alec Baldwin refused to condemn Israel.



To quote:



Protester: “You work in Hollywood… so do you condemn Israel?”… pic.twitter.com/HKcNvtH90h