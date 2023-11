Beim Massaker an Seite der Hamas: Agentur-"Fotograf" herzt Hamas-Terrorchef

Mehrere "Foto-Reporter" waren am 7. Oktober bereits ab 6.30 Uhr mit Kameras bei der Infiltrierung der Hamas-Terroristen an deren Seite. Sie verkauften Fotos an internationale Agenturen wie AP und Reuters. Ein Fotograf hat einen direkten Draht zum Hamas-Kopf des Terror-Massakers.

Bereits am 7. Oktober, ab 6.30 mitteleuropäischer Zeit, war auf Telegram-Channels von Hamas-Terroristen - später dann auch auf X und TikTok zu sehen - klar ersichtlich, dass "Foto-Reporter" anwesend waren als Hamas-Terroristen den Grenzzaun nach Israel durchbrachen und israelische Zivilisten überfielen und töteten. Waren "Fotografen" rein zufällig Samstag in der Früh am Grenzzaun - mit voller Ausrüstung?

Mehrere "Fotoreporter" an Seite der Hamas bei Sprengung des Grenzzauns

Honest-Reporting berichtet jetzt mit Foto-Dokumenten über gleich mehrere dieser "Foto-Reporter", die Aufnahmen von Geiselnahmen und von Massakern in Israel machten. Diese palästinensischen "Reporter" verkauften die Fotos an bedeutende US-Agenturen wie AP (Associated Press) und Reuters. Ihre Aufnahmen des Schreckens wurden auf CNN und New York Times gezeigt. Waren diese "Fotografen" von den Hamas-Terroristen also eingebettet?

Scoop: What were @AP, @Reuters, @CNN & @nytimes Gaza freelance photographers doing inside Israel on October 7? Coincidence or were they part of the plan? https://t.co/KcdXMd4DYF — HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023

Foto zeigt AP-"Fotograf" mit Hamas-Terror-Boss

oe24 hat einen dieser vermeintlichen Fotoreporter indentifizieren können. Er tauchte am 7. Oktober umgehend auf einschlägigen Hamas-Accounts auf und filmte sich etwa vor israelischen Panzern auf israelischem Gebiet. Dem nicht genug belegt ein Foto auf Telegram, dass Hassan Eslaiah direktesten Draht zu Hamas-Füngsleuten hat. Dass kein Reporter im Gazastreifen ohne Kontrolle der Hamas berichten kann, ist freilich klar.

Reuters, AP, CNN and NYT photojournalists arrived at border alongside Hamas, documenting murder of Israeli civilians. https://t.co/BV9pLN3GIY

In the video, Hassan Eslaiah, a freelance who works for AP, CNN documented himself in front of an Israeli tank burning.@HonestReporting pic.twitter.com/NihSp388Bz — Ynetnews (@ynetnews) November 9, 2023

Hamas-Massaker-Boss küsst Eslaiah

© Telegram ×

Bei Hassan Eslaiah geht es aber längst nicht mehr nur um Zensur. Der Mann, der AP die Fotos übermittelte, ist auf dem Foto in inniger Verbundenheit mit niemanden geringeren als Yahya Sinwar zu sehen. Der Mann mit den weißen Haaren ist einer der führenden Köpfe des militärischen Armes der Hamas-Terroristen. Er soll das Terror-Massaker vom 7. Oktober angeordnet haben. Und er küsst und umarmt eben jenen "Foto-Reporter" Hassan Eslaiah.