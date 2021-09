Wer zu lange bleibt, den bestraft der Wähler.

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz kommentiert für Sie die Polit-Woche in seiner bekannt charmanten Art.

Lieber User und Seher von oe24

Willkommen bei Grosz gesagt, dem überaus kritischen Blick auf die aktuellen Geschehnisse unserer Zeit. Kritisch, direkt, unabhängig und scharf wie Messer. Versprochen!



Am Wiener Wesen wird das coronaverseuchte Österreich genesen. So stellt sich der kleine Virenjäger Michael, auch Bürgermeister Ludwig genannt, die große Welt außerhalb der Bundeshauptstadt vor und übt sich bereits jetzt vorsorglich in der anbrechenden Olympiade der Covid-19-Verschärfungsorgie. Den ganzen Kommentar von Gerald Gorsz sehen und lesen Sie mit oe24plus