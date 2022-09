"Wie ein Normaler Eis gelöffelt" – Mattle-Sager sorgt für Lacher

Tirols ÖVP-Obmann und Spitzenkandidat Anton Mattle wollte zeigen, wie volksnahe er ist – und sorgte damit für Lacher.

Tirols ÖVP-Obmann und Spitzenkandidat Anton Mattle setzt sich zehn Tage vor der Landtagswahl trotz sehr schlechter Umfragewerte die Prozent-Latte relativ hoch und gibt sich offenbar zunehmend optimistisch. Sein Wahlziel sei, "34 Prozent und mehr" zu erreichen, sagte Mattle Donnerstagabend bei einer von der "Tiroler Tageszeitung" veranstalteten Diskussion der Spitzenkandidaten im Innsbrucker Congress.

Mattle versuchte sich in der Diskussion betont volksnahe zu geben – und sorgte mit seiner eigenwilligen Aussage für Lacher und Kopfschütteln. Mit einem Schwank aus dem Wahlkampf versuchte er zu verdeutlichen, dass er weiterhin ein "Politiker zum Anfassen" sei. So habe er kürzlich in Innsbruck eine Pause genutzt, um sich mit seinen Mitarbeitern ein Eis zu gönnen. Dabei sei er von einer Passantin angesprochen worden, ob er denn "der Mattle" sei. Daraufhin habe die Dame erwidert: "Das gefällt mir, Sie essen ein Eis wie ein Normaler." Da habe er gespürt, dass die Menschen wieder Politik zum Anfassen wollen, erklärte Mattle weiter.

Auf die Nachfrage des Moderators, warum ein Politiker nicht Eis wie ein Normaler essen sollte, erklärte Mattle: "Das ist für mich ein Bild, das durchaus auch zum Nachdenken anregen sollte., darum habe ich das erzählt."