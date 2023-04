Wien zahlt 100.000 Euro Förderung für türkisches ZackZack

Die Pilz-Plattform kassierte insgesamt 200.000 Euro von Wiener Medieninitiative - jetzt droht die Pleite.

Die vom Peter Pilz gegründete Online-Plattform ZackZack steht vor dem Aus, weil ihr das Geld ausgeht (oe24 berichtete). Dabei hat ZackZack alleine in den letzten zwei Jahren 200.000 Euro an Förderung von der Stadt Wien erhalten. Die Wiener Medieninitiative förderte das mit Parteigeld der Liste Pilz gegründete Online-Portal im Jahr 2020 mit 100.000 Euro für Community-Journalismus. Im Jahr 2021 erhielt „ZackZack Türkisch - Unsere Türken für unsere Türken“ (!) weitere 100.000 Euro Förderung.

Die ÖVP übt nun massive Kritik an der Förderung der Wiener Medieninitiative, die bei der Wirtschaftsagentur Wien angesiedelt ist. Mehr als 5 Millionen Euro zahlte die Wiener Medieninitiative insgesamt aus. Die ÖVP ortet einen Vergabe-Skandal: Unsummen an Förderungen würden an „bewusst linke Plattformen in türkischer Sprache, wie im Fall von ZackZack“ ausbezahlt. ÖVP-Gemeinderätin Laura Sachslehner tobt: „Dass hier hunderttausende Euro an Steuergeld für ZackZack verschwendet werden, ist ein Skandal.“ Die ÖVP will die Causa nun erneut in den Gemeinderat bringen.