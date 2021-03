Mann bedroht in Wien Polizisten mit Messer

Erst nach mehrmaliger nachdrücklicher Aufforderung ließ der Mann das Küchenmesser fallen.

Wien. Nachdem Polizisten der Polizeiinspektion Wagramer Straße wegen eines in einer Wohnung laut schreienden Mannes in der Nacht auf Montag gerufen worden waren, trafen sie diesen vor dem Mehrparteienhaus auf der Straße an. Der Mann, ein 34jähriger iranischer Staatsangehöriger, schrie lautstark in einer für die Beamten unverständlichen Sprache und ging mit einem Küchenmesser in der Hand auf die Beamten zu. Mit gezogenen Dienstpistolen forderten sie den 34-Jährigen mehrmals auf, stehen zu bleiben und das Messer fallen zu lassen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Erst nach mehrmaliger nachdrücklicher Aufforderung ließ der Mann das Küchenmesser fallen. Unter Anwendung von Körperkraft wurde der tobende schlussendlich festgenommen. Eine Einvernahme des Mannes ist noch ausständig.