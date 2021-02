Stadtrat Hacker als Faschings-Narr

Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) gibt sich als lustiger Faschings-Narr auf Facebook. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie "darf man den Humor nicht verlieren". Besonders am Faschingsdienstag nicht.

Peter Hacker, amtsführender Stadtrat für Gesundheit, Soziales und Sport, sorgt am Faschingsdienstag für einige Lacher. Der Wiener SPÖ-Politiker zeigt sich auf einem Facebook-Foto mit Lederhandschuh, Hosenträger und Krawatte um die Stirn.

"Ich wünsche euch einen lustigen und ruhigen Faschingsdienstag mit euren Liebsten. Auch während einer Pandemie darf man den Humor nicht verlieren", kommentiert der Stadtrat sein Narren-Foto.

Humor kommt gut an

Das Posting kommt bei der Facebook-Community gut an. "Mit Humor geht alles besser, so soll es sein. Egal wie schwer der Weg noch ist, wir werden ihn gemeinsam gehen", so eine Userin.

OIDA-Regeln

Trotz all dem Spaß erinnert der Stadtrat aber auch an die Disziplin in Sachen Hygiene: "Und bitte denkt immer an die OIDA-Regel: Obstond hoitn, Immer d‘Händ‘ woschn, Daham bleiben und A Masken aufsetzn."