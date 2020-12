Wut-Interview: Kickl vergleicht Kurz mit Diktator

Bei "Fellner! LIVE!" auf oe24.TV rastet der FPÖ-Klubobmann aus und will in Österreich diktatorische Züge erkennen. "Das treibt mich zur Weißglut", tobt Kickl.

Herbert Kickl (FPÖ) poltert wieder gegen die Regierung. Zuerst kam es am Montag in der Sondersitzung des Nationalrats zum Schlagabtausch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), später legte er im Interview bei "Fellner! LIVE" auf oe24.TV nach.An der Corona-Politik der türkis-grünen Bundesregierung ließ der FPÖ-Klubobmann kein gutes Haar und wagte sogar einen drastischen Vergleich.