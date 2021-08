Zahl der Einbürgerungen steigt stark

Fast 40 Prozent der Eingebürgerten waren Staatsangehörige der Türkei.

Die Zahl der Einbürgerungen ist im ersten Halbjahr 2021 wieder gestiegen. So wurde an 5.057 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen, darunter an 693 Personen mit Wohnsitz im Ausland. Damit gab es laut Statistik Austria um 18,9 Prozent mehr Einbürgerungen als im ersten Halbjahr 2020 (4.254 Einbürgerungen), allerdings um 5,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum vor Beginn der Coronapandemie. Im ersten Halbjahr 2019 waren es 5.349 Einbürgerungen.

Etwa ein Drittel der im ersten Halbjahr 2021 eingebürgerten Personen wurde bereits in Österreich geboren (1.582 bzw. 31,3 Prozent), mehr als die Hälfte waren Frauen (53 Prozent). Der Anteil der Kinder unter 18 Jahren betrug 31,8 Prozent. Zwei Fünftel (1.995 Personen oder 39,5 Prozent) der neuen Österreicherinnen und Österreicher waren vor der Einbürgerung Staatsangehörige der Türkei, von Bosnien und Herzegowina, Serbien (419), dem Kosovo (258), der Vereinigten Staaten (234) oder Israel (230).