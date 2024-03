Zwei Gemeinden mit "100-Prozent"-Ergebnissen

In zwei der 119 Salzburger Kommunen sind die Gewinner der Gemeindevertretungswahlen schon im Vorfeld festgestanden.

In der Kleingemeinde Thomatal (Lungau) ging nur die Liste "Gemeinsam für Thomatal" an den Start, in Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) trat nur die ÖVP an. Beide wurden wenig überraschend mit 100 Prozent der gültigen Stimmen gewählt. In Thomatal wählten jedoch 16 Prozent ungültig, in Fusch 17,8 Prozent - ein Vielfaches des zu erwartenden Landesschnitts.

In beiden Kommunen wurden auch die Amtsinhaber als Bürgermeister bestätigt - und das klarer, als die Zahl der ungültigen Stimmen vermuten ließe. In Thomatal konnte Ortschef Klaus Drießler gegenüber 2019 leicht auf 92,8 Prozent "Ja"-Stimmen zulegen, in Fusch verlor Ortschef Hannes Schernthaner einige Prozentpunkte an Zustimmung, kam aber immer noch auf 89,7 Prozent.