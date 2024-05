Drei Tunesier gingen in einer Bundesbetreuungsunterkunft im Bezirk Vöcklabruck auf zwei Türken los. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen, um die Kontrahenten von einander zu trennen. Die Angreifer erhielten Betretungsverbot.

OÖ. Was genau der zündende Funke war, der Dienstagabend um 21.35 die Gemüter in der Asyleinrichtung, bei der es sich wohl um die Erstaufnahmestelle West in Thalham in St. Georgen im Attergau handeln dürfte, eskalieren ließ, ist unklar - fest steht: Es war laut Polizei (zu) viel Alkohol im Spiel.

Jedenfalls drangen die drei Tunesier (21, 22 und 28) mit einem Messer, Besenstiel und einem abgebrochenen Sesselfuß bewaffnet in das Zimmer der Kurden ein - wobei sie die Glastür einschlugen und diverse Einrichtungsgegenstände zertrümmerten.

Da die Nordafrikaner beim Eintreffen der Polizei nicht aufhörten zu randalieren und auf die polizeiliche Ansprache nicht im Geringsten reagierten, musste kurzzeitig Pfefferspray eingesetzt werden. Die drei Tunesier wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden angezeigt, obendrein wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.