Robert Steiner & Peter Zeitlhofer starten "ned zwida" – den ersten Salzkammergut Podcast

Ein Podcast, der das Salzkammergut in den Fokus rückt. Als Gesprächspartner haben Robert Steiner und Peter Zeitlhofer Persönlichkeiten des Salzkammerguts geladen, die etwas zu erzählen haben - von Fernseh-Gärtner Karl Ploberger über Lukas Nagl und Gexi Tostmann.

OÖ. Ab heute, 6.30 Uhr, bekommt das Salzkammergut seinen längst überfälligen eigenen Podcast. In "ned zwida" tauchen ORF-Moderator Robert Steiner und Peter Zeitlhofer tief in die Seele der Region ein und treffen auf Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten. Dabei zeigen die beiden Schörflinger, dass Österreichs 10. Bundesland so viel mehr ist als Kaiser, Salz und Lederhose.

Die beiden Moderatoren Robert Steiner und Peter Zeitlhofer, beide an der Nordspitze des Attersees zu Hause, haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das Reden! Über Gott, die Welt und alles, was dazwischen liegt. Am liebsten mit Leuten, die wirklich etwas zu erzählen haben. Neugierig wie sie nun einmal sind, trafen die beiden zu Hause im Salzkammergut immer wieder auf Menschen, die sich für ein Leben außerhalb des Tellerrands und fernab jeglicher Komfortzonen entschieden haben. So entstand die Idee, diesen eine Bühne für ihre Geschichten und dem Salzkammergut seinen eigenen Podcast zu geben.

"In "ned zwida" zeigen wir die Vielfalt des Salzkammerguts und seiner Menschen. Wie spannend und intensiv die Gespräche geworden sind, hat uns dann sogar selbst überrascht", sagen Robert Steiner und Peter Zeitlhofer.

Da wäre Lukas Nagl, Österreichs Koch des Jahres 2023. Der schon als kleiner Bub mit seiner Mama am Herd gestanden ist und das Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Heute repräsentiert er wie kein anderer die Küche des Salzkammerguts. Oder Gexi Tostmann. Die Ikone des Dirndlkleides. In einem inspirierenden Gespräch beim Frühstück erzählt sie den beiden von ihrer Freundschaft zu Vivienne Westwood, der Überzeugung, dass Marketing alles ist und warum sie niemals Tracht außerhalb von Österreich produzieren würde. Michael Forstinger besuchte alle 77 Seen des Salzkammerguts. Zu Fuß und gemeinsam mit seinem Hund. Manche im Sommer, andere im Winter. Und machte daraus eine großartige Fotoausstellung. Steffi Schwarz suchte für ihren Sohn eine Geschichte in Mundart und schuf mit "Da kloa Stritzi" eine der erfolgreichsten Kinderbuchserien der vergangenen Jahre. Und Fernsehgärtner Karl Ploberger erzählt in seiner Podcast-Episode davon, wie er die Jahreszeiten des Salzkammerguts in seinem eigenen Garten intensiv mit(er)lebt. Wer sonst noch aller dabei ist, wird noch nicht verraten.

"Ned Zwida – der Salzkammergut Podcast" erscheint heute ab 6.30 Uhr auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen und erscheint zweiwöchentlich.