× Ski-Saison startet mit Mega-Party

Demi Lovato-Gig in Ischgl: Start in die Skisaison mit der ultimativen Party am Berg.

Der Jubel in den Skigebieten ist groß: Der angesagte Wintereinbruch bringt über das Wochenende bis zu zwei Meter Neuschnee. DJ-Set dann Superstar Eine gigantische Party steigt morgen Samstag in Ischgl mit dem Top of the Mountain Opening Concert.

Superstar Demi Lovato (“Solo”, “Heart Attack”) singt zur Eröffnung der Saison auf dem Berg. Location ist der Sportplatz in Ischgl. Einlass ist ab 16.30 Uhr, da beginnt das DJ-Set. Um 18.30 soll das Demi Lovato ihre Show starten. © Getty Images × Nach und nach feiern die ersten großen Skigebiete ihre Openings: Obertauern (Salzburg) – heute Freitag ist Saisonstart. Am 2. Dezember folgt auch hier eine große Party mit Pizzera & Jaus.

Axamer Lizum (Tirol) sperrt am Samstag auf

Kaunertaler Gletscher: Wintersaison ab 23. September 2023

Kitzbühel: 25. November 2023, Saisonstart Laut der Webseite Bergfex haben bereits 21 Skigebiete in Österrei8ch zumindest einen Teil ihrer Lifte geöffnet.