Technische Probleme: Fünf Tunnel gleichzeitig gesperrt

Fünf Tunnel auf Landstraßen in Tirol waren am Donnerstag gleichzeitig gesperrt.

Auf Tiroler Landesstraßen sind am Donnerstag zu Mittag fünf Tunnel aufgrund eines Problems in der Leittechnik gesperrt worden.

Betroffen waren der Lermooser Tunnel, der Brettfalltunnel am Eingang des Zillertals, der Tunnel Bruckhäusl auf der Loferer Straße bei Wörgl, der Umfahrungstunnel auf der Brixentalstraße zwischen Brixen und Kirchberg sowie der Porta-Claudia-Tunnel bei Scharnitz, berichtete ORF Radio Tirol. Um 14.00 Uhr waren die Tunnel wieder befahrbar.

Beleuchtung und Notrufsystem ausgefallen

In den Tunnel fielen sowohl Beleuchtung wie auch Notruftechnik aus, hieß es. Auslöser dafür war ein Server-Problem. Um Ausfälle in der Zukunft zu vermeiden, kündigte das Land in Zusammenarbeit mit dem systembetreuenden Unternehmen eine umfassende Analyse an.