Teenie rast mit 140 km/h durch Villach

Lebensgefährliche Verfolgungsjagd in Kärnten. Ein 16-Jähriger versuchte der Polizei zu entkommen. Er raste im Auto seines Vaters.

Ein 16-jähriger Autolenker hat sich am Donnerstagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Villach geliefert. Dabei umfuhr der Jugendliche eine Polizeisperre und beschleunigte sein Fahrzeug auf bis zu 140 km/h. Schließlich gelang es, den 16-Jährigen anzuhalten - er hat keinen Führerschein und macht derzeit eine L-17-Ausbildung, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Raser überfuhr fast Polizisten

Kurz vor 16.00 Uhr wollte eine Polizeistreife den Pkw des 16-Jährigen anhalten. Der Lenker raste aber mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch die Villacher Innenstadt davon. Als eine Straße mit einem Polizeiauto gesperrt wurde, umkurvte der Jugendliche die Sperre, wobei auch das Heck des Pkw ausbrach. Nach einigen hundert Metern wurde er von einer Polizeistreife zum Anhalten gezwungen und wurde zum Aussteigen aufgefordert, was er jedoch ignorierte und abermals davonraste. Dabei musste ein Polizeibeamter zu Seite weichen, um nicht überfahren zu werden.

Im Auto waren fünf Freunde

Erst nach einer weiteren Verfolgung wurde der 16-Jährige endgültig gestoppt. Während der Verfolgungsjagd wurde niemand verletzt und es entstanden keine Sachschäden. Im Auto waren neben dem Lenker noch fünf seiner Freunde. Der 16-Jährige wird unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.