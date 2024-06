Wer kennt diese Kätzchen? Besitzer gesucht

Zwei drei Monate alte Kätzchen wurden in Spittal an der Drau ausgesetzt. Jetzt werden die Besitzer gesucht.

Zwei Kätzchen sind am Donnerstag oder Freitag im Ortsteil Feicht in der Gemeinde Lendorf im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau in der Nähe eines Fischteichs ausgesetzt worden. Die beiden Samtpfoten waren in einer Tragetasche, in der sich auch Futter und Spielzeug befanden. Da es geregnet hat, waren die Tiere durchnässt und zitterten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Während die etwa drei Monate alten Katzen ins Tierheim Villach gebracht wurden, sucht die Polizei nach jener Person, die die Tiere ausgesetzt hat. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Möllbrücke unter der Nummer 059133-2229 entgegengenommen.