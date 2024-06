Vor Baum gefahren: Frau und zwei Kinder schwer verletzt

Eine 28-jährige Frau ist mit ihrem Auto bei regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und vor einen Baum gefahren. Die Frau und ihre beiden Kinder wurden schwer verletzt.

Eine Frau und ihre zwei kleinen Kinder haben am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Bruck an der Leitha schwere Verletzungen erlitten. Die 28-Jährige war mit dem Pkw auf der regennassen Fahrbahn von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.

Die Niederösterreicherin war auf der Landesstraße aus Schwadorf kommend Richtung Wiener Herberg unterwegs. Auf der Rückbank saßen in den Kindersitzen gesichert ihre Kinder im Alter von einem und drei Jahren. Alle drei wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt und mit zwei Rettungshubschraubern bzw. einem Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Meidling sowie das Wiener Donauspital gebracht.