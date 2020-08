Damit bleiben Sie cool: Die 7 besten Hitze-Tipps

Mit diesen coolen Tipps kommen Sie durch die heißeste Woche des Jahres.

Wie lang dauert Hitzewelle?







© Symbolbild (Getty Images)



Was tun bei Sonnenstich?



Überhitzung droht vor allem Kindern und älteren Menschen. Bei Schwindel und Kopfweh schnell in den Schatten, viel trinken und kalte Umschläge. Bei Kreislaufversagen Beine hoch lagern, wie Erste-Hilfe-Experte Daniel Kaspar vom Roten Kreuz erklärt. Es bleibt auf jeden Fall noch bis Donnerstag hochsommerlich heiß. Heute und morgen wird es zudem sehr schwül, was die Gewitteranfälligkeit erhöht. Am Freitag kühlt es ab.Überhitzung droht vor allem Kindern und älteren Menschen. Bei Schwindel und Kopfweh schnell in den Schatten, viel trinken und kalte Umschläge. Bei Kreislaufversagen Beine hoch lagern, wie Erste-Hilfe-Experte Daniel Kaspar vom Roten Kreuz erklärt.



Welche Lebensmittel kühlen?





Generell gilt: Bei großer Hitze auf schweres Essen und Fleisch verzichten. Am besten sind kühlende Lebensmittel wie Gurke, Wassermelone und Tomate.



Was und wie viel soll ich trinken?



Bis zu drei Liter sollte man bei dieser Hitze trinken. Dabei ist auf zuckerhaltige Limonaden tunlichst zu verzichten. Am besten ist Wasser oder Pfefferminztee. Menthol ist stark kühlend. Wichtig: kein Alkohol.