Hitze-Hammer: Hier wird es heute am heißesten

Die Hitzewelle geht in die Verlängerung. In Österreich ist es gerade heißer als auf Kreta und Ibiza.

Hoch "Yona" ist nicht kleinzukriegen, ganz im Gegenteil. Die Hitzewelle hat Österreich fest in Griff, der Run auf Klimaanlagen hat begonnen, der Konsum von Mineralwasser steigt an.

Hitze dauert an

Der Freitag bringt noch keine nennenswerte Veränderungen, die Hitze dauert an. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie bleibt der Hochdruckeinfluss auch am Freitag und es scheint in weiten Teilen des Landes größtenteils die Sonne.

Gewittergefahr

Im Bergland werden die Quellwolken aber häufiger und vor allem von Osttirol bis zu den niederen Tauern und teils auch im Westen nimmt die Gewittergefahr etwas zu. Die Gewittergefahr beschränkt sich auf den späten Nachmittag. Der Wind weht im Norden und Osten erneut mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd, sonst ist es nur schwach windig. Es werden Tageshöchsttemperaturen von 29 bis 34 Grad erwartet.

Wo wird es am heißesten?

Die höchsten Temperaturen werden in Niederösterreich erwartet. Bereits in den Morgenstunden wurden dort bis zu 24 Grad gemessen. Mittags holt Oberösterreich mit fast 32 Grad auf, dicht gefolgt von Wien mit sagenhaften 30,8 Grad. Am "kühlsten" wird es in Tirol und Vorarlberg, hier werden Temperaturen bis zu 28,5 Grad erwartet. Zwischen Traunviertel und Tullnerfeld werden im Lauf des Tages 34 Grad erwartet. In der Nacht kühlt es nur stellenweise auf 22 Grad ab.

Hitzewarnung

Die Zentralanstalt für Meteorologie hat für die erste Hitzewelle des Jahres eine Hitzewarnung ausgesprochen.

Die erste #Hitzewelle des Jahres rollt an. Die Zahl der #Hitzetage (mindestens 30 Grad) hat im Juni in den letzten Jahrzehnten übrigens deutlich zugenommen, siebe Tabelle und https://t.co/z7Er2McRA2 pic.twitter.com/gMGpsXyXGm — zamg.at (@ZAMG_AT) June 15, 2021

Keine Abkühlung am Samstag

Das sonnige und heiße Wetter bleibt auch an den Folgetagen: Am Samstag kann es vor allem in den westlichen Landesteilen aufgrund der zunehmend schwüleren Luft vermehrt zu Quellwolken sowie nachfolgend lokalen Regenschauer und Gewittern kommen. Auch aus Bayern können Gewitter nach Salzburg und Oberösterreich übergreifen.