Lange hat’s gedauert, doch jetzt kommt Schnee bis in die Tieflagen.

Wien. Flockdown im Lockdown, morgen geht es endlich los: In weiten Teilen Österreichs wird es erstmals schneien. Und das bis in die Tieflagen – auch bis in die Bundeshauptstadt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 200 bis 400 Meter. Doch Vorsicht ist geboten: Laut Experten der ZAMG besteht auch Glatteis-Gefahr durch überfrierende Nässe. Vor allem in der Osthälfte des Landes.

Am Samstag schneit es stellenweise besonders an der Südseite der Alpen. Am Sonntag nimmt der Schneefall in ganz Österreich wieder zu. In Tieflagen droht aber Regen.