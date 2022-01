Überwiegend bewölkt, im Norden lokale Schauer, windig, 5 bis 13°.

Wien. Am Vormittag überwiegen meist dichte Wolken und besonders an der Alpennordseite ziehen auch ein paar Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1800m Seehöhe. Im Tagesverlauf lockert es dann aber immer öfter auf und besonders im Flachland werden die sonnigen Abschnitte länger. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Osten zeitweise auch stark aus West. Frühtemperaturen je nach Wind zwischen minus 4 Grad im Süden und plus 13 Grad im windigen Osten, Nachmittagstemperaturen 5 bis 13 Grad.

Gelbe Windwarnung ZAMG: Osten Österreich

Kräftiger Westwind mit Windspitzen zwischen 60 und 70km/h möglich.

Erhöhte Unfallgefahr

Äste können herabstürzen und Gegenstände herumgewirbelt werden. Erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind auf Brücken und exponierten Straßenzügen, insbesondere für LKW oder bei Fahrten mit großen Anhängern

Seien Sie in Wäldern, Parks und Alleen achtsam, rechnen Sie mit herabstürzenden Ästen. Reduzieren Sie im Straßenverkehr auf Brücken und exponierten Straßenzügen die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand.