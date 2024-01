Wolf nahm SPÖ-Chef Babler in der ZiB2 in die Mangel

Andreas Babler war am Montagabend in der „ZiB 2“ zu Gast bei Armin Wolf. Bereits vor seinem Auftritt kam es zum ersten Schlagabtausch zwischen dem SPÖ-Chef und seinem Gegenüber, im Studio gingen die Wortgefechte dann weiter.

"Heute Abend bin ich live zu Gast bei ArminWolf in der ZIB2. Wir sprechen über das Superwahljahr 2024 und meine Ideen für ein gerechtes Österreich", verkündete SPÖ-Chef Andreas Babler am Nachmittag auf X (vormals Twitter) voller Vorfreude. Daraufhin wurde auf dem Kurznachrichtendienst darüber spekuliert ob Babler bereits im Vorfeld Bescheid wisse, welche Fragen auf ihn zukämen. "Nein, Herr Babler weiß nicht, was ich ihn fragen werde. Aber er weiß offenbar, worüber er gerne sprechen möchte", konterte Wolf auf X.

Rote Skandale ohne Konsequenzen

Ungemütlich ging es dann für Babler kurz nach 22 Uhr im Studio weiter. Armin Wolf konfrontierte den SPÖ-Chef eingangs mit Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer, der nach seinem Ausscheiden aus der Politik 2008 bei Signa andockte und jetzt im Insolvenzverfahren Beraterhonorar in der Höhe von 6 Millionen Euro einklagt. Wie erklärt man so etwas einem Sozialdemokraten wollte Wolf wissen. "Ja, das ist fast nicht zu erklären. Es schmerzt mich genauso. Ich kann es nur moralisch verurteilen. Es schwer zu erklären, wie jemand solche Beratungssummen kriegt", antwortete Babler. Ein Parteiausschluss werde aber nicht folgen.

Danach kam die Sprache auf einen weiteren "Problembären" der SPÖ. Der niederösterreichische SPÖ-Mandatar und Bürgermeister von Trumau, Andreas Kollross, "scherzte" via social Media, dass er in Anlehnung an den Film "Braveheart" die erste Nacht mit Bräuten in seiner Gemeinde haben sollte. "Hätte den gleichen Witz ein Abgeordneter der FPÖ oder ÖVP gemacht, hätte sie seinen Rücktritt gefordert. Warum nicht bei Kollross", fragte Wolf. "Ich war genauso fassungslos wie ich das gelesen habe. Es gibt Dinge über die reißt man keine Witze", reagierte Babler, der die Vergewaltigungsphantasien auf schärfste verurteilte. Eine Parteiausschluss werde aber auch in diesem Fall nicht folgen. Kollross habe sich entschuldigt, das Posting gelöscht und seinen Fehler eingesehen".

Auch als der neue Chef in der Schrebergarten-Affäre Konsequenzen herbeisehnte, zeigte ihm das rote Wien mit stoischem Aussitzen, dass seine Macht spätestens am Rathausplatz ihre Grenze findet. "Was ist ihr Wort eigentlich wert in der SPÖ?", wollte Wolf von Babler wissen. "Sehr viel. Ich glaube, dass es neu ist in der SPÖ, wenn man sehr klare Worte findet.

Babler würde am liebsten noch vor Sommer wählen

Geht es nach Andreas Babler, sollte der Nationalrat noch vor dem Sommer gewählt werden. Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nach der Nationalratswahl schloss Babler abermals kategorisch aus. "Das ist ausgeschlossen, es gibt keine Koalition mit der FPÖ", betonte er. Er wolle kein Land, das sich abkapselt und einsperrt, ihm schwebe ein anderes Modell vor. Man wolle dem Land eine weitere freiheitliche Regierungsbeteiligung ersparen, meinte der SPÖ-Chef. Einmal mehr nannte er Erbschafts- und Vermögenssteuern als Koalitionsbedingungen. Es brauche "mehr Gerechtigkeit, mehr Steuergerechtigkeit", so Balber. Dass damit eine Koalition mit der ÖVP in weite Ferne rücke, glaubt der SPÖ-Chef nicht. Denn "mehr Gerechtigkeit" sei wohl auch im Interesse der ÖVP.