Zwei Familien konnten sich vor Brand aus Haus retten

Das Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar.

Zwei Personen sind Donnerstagfrüh bei einem Wohnhausbrand in Feistritz an der Drau (Bezirk Villach-Land) verletzt worden. Das Feuer war aus vorerst unbekannter Ursache gegen 4 Uhr ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Das gesamte Wohnhaus war vorerst unbewohnbar, die Brandursachenermittlung wird wohl einige Tage in Anspruch nehmen, teilte die Polizei mit.

Insgesamt fünf Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Feuers im Haus befunden. Die Wohnungsmieter im Stock, eine 38-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann, wurden verletzt, schafften es aber, das Haus ohne fremde Hilfe zu verlassen. Die im Untergeschoß eingemietete dreiköpfige Familie konnte unverletzt flüchten. Die Feuerwehr war am Nachmittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.