Transfer-Hammer: PSG verhandelt mit Ronaldo

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi könnten schon diese Saison zusammen in einem Team spielen.

Seit fast 15 Jahren dominieren Lionel Messi und Cristiano Ronaldo den internationalen Fußball. Während sich die beiden Superstars in unzähligen Clasicos gegenüberstanden, könnten sie schon bald zusammen in einem Team spielen. Wie der portugiesischen Transfer-Insider Pedro Almeida berichtet, verhandelt Ronaldos Berater Jorge Mendes bereits mit Paris.

Fest steht jedenfalls, dass Ronaldo Manchester United in diesem Sommer verlassen will. Der 37-Jährige möchte unbedingt in der Champions League spielen und sucht deshalb einen neuen Verein. Während zuletzt vor allem Chelsea als Favorit galt, steigt nun offenbar auch Paris Saint-Germain in den Transfer-Poker ein.

Ronaldo-Berater Mendes hat bereits den Kontakt zum französischen Meister hergestellt und persönlich mit Sportdirektor Luis Campos gesprochen. Paris hätte jedenfalls die finanziellen Möglichkeiten für einen Transfer – allerdings in der Offensive bereits jetzt ein Überangebot. Sollte Ronaldo tatsächlich zu PSG wechseln, dann müsste wohl einer aus dem Trio Messi, Neymar, Mbappé auf die Bank. Für Fans hätte das Duo Ronaldo/Messi jedenfalls seinen Reiz.