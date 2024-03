Angebote: Top E-Bikes jetzt bei Hofer

Der Frühling ist da und mit ihm auch die Fahrrad-Saison

Ab heute gibt es bei Hofer Top-E-Fahrräder zum günstigen Preis. Wir haben für Euch die besten Angebote!

E-Trekkingbike

© Hofer

Motor: VINKA RH30 Hinterradnabenmotor 36 V, 250 W bürstenlos (powered by GRUNDIG)

Akku: 540 Wh Samsung Zellen, 36 V, 15 Ah, Reichweite: max. 110 km (je nach Fahrweise)

Rahmen: hochwertiger Aluminium-Trekking-Rahmen, Rahmenhöhe: 48 cm

Gabel: MODE

Schaltung: SHIMANO 7s

Bremsen: mechanische Scheibenbremsen

Griffe: ergonomische Komfort-Gummigriffe

Sattel: VADER City-Sattel

Bereifung: Reifen mit Reflektorstreifen

Zubehör: Ladegerät

Gewicht inkl. Akku: ca. 25 kg

max. Gesamtgewicht: 140 kg

Preis: Statt 1.299,- Jetzt 1.199,-

GRUNDIG E-Faltrad



© Hofer

Reichweite: ca. 50 km

max. Geschwindikeit: 25 km/h

Ladedauer: ca. 3-4 Stunden

Rahmenmaterial: Aluminium

Motor: VINKA RH30 Hinterradnabenmotor 36V, 250 W bürstenlos (powered by Grundig)

Akku: 252 Wh (36 V, 7 Ah), SAMSUNG Zellen

Schaltung: SHIMANO 7s ARDTY21BGSDL

Bremsen: TEKTRO MD-M280 mechanische Scheibenbremse

Abmessungen in cm (L x B x H) 152 x 56 x 102,1

Faltmaß in cm (L x B x H) 82 x 40 x 67

Gewicht: ca. 20 kg

max. Belastung: 120 kg

Preis: Statt 1.099,- Jetzt 969,-

GRUNDIG E-Citybike

© Hofer

Motor: VINKA RH30 Hinterradnabenmotor 36 V, 250 W bürstenlos (powered by GRUNDIG)

Akku: 540 Wh Samsung Zellen (36 V, 15 Ah), Reichweite: max. 110 km (je nach Fahrweise)

Rahmenhöhe: 48 cm

Gabel: MODE

Gepäckträger: Alugepäckträger, max. 25 kg

Schaltung: SHIMANO 7s

Bremsen: mechanische Scheibenbremsen

Griffe: ergonomische Komfort-Gummigriffe

Sattel: komfortabler VADER City-Sattel

Bereifung: Reifen mit Reflektorstreifen

Zubehör: Ladegerät

Gewicht inkl. Akku: ca. 25 kg

max. Gesamtgewicht: 140 kg

Preis: Statt 1.499,- Jetzt 1.299,-

GRUNDIG E-MTB mit Mittelmotor 27,5"

© Hofer

Motor: Vinka C20 Mittelmotor (powerd by Grundig)

Batterie: Lithium-Ion 36V 15Ah, 540 Wh Samsung-Zellen

Reifen: CST 1846 27.5 x 2.4

Bremse: SHIMANO AMT200KLF9RX080 Hydraulik Bremse

Schaltung: SHIMANO 9s ARDM3100SG

Gabel: SUNTOUR XCT

Sattel: VADER 1134A

Rahmen: Aluminiumrahmen

Reichweite: ca. 110 km

Drehmoment: 80 Nm

Maximales Gesamtgewicht: 140 kg

Kraftunterstützung: Automatisch mit VINKA VA+

Preis: Statt 1.999,- Jetzt 1.849,-

