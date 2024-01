Mega-Rabatte bei Hofer auf vegane Produkte

Vegan-Offensive bei Hofer: Der Diskonter senkt bei vielen veganen Produkten die Preise und wird sein Angebot für pflanzenbasierter Ernährung nahezu verdoppeln.

Der Jänner stand als "Veganuary" bereits ganz im Zeichen von fleischloser Ernährung. Doch Hofer geht jetzt einen Schritt weiter und läutet den "Vebruar" ein. Veganer, Vegetarier aber auch Fleischliebhaber, die sich bei ihren Neujahrsvorsätzen vorgenommen haben, ihren tierischen Konsum etwas zu reduzieren, dürfen sich freuen: Ab 30.1. lässt Hofer bei vielen seiner 450 veganen Artikel die Preise purzeln.

Eigenmarken äußerst beliebt

Der Diskonter bietet mit dieser Preissenkung seinen Kunden die Möglichkeit, die Vielfalt des pflanzenbasierten Sortiments kennenzulernen und gerade auch neuen Zielgruppen die fleischlosen Alternativen schmackhaft zu machen. Aktuell bietet Hofer bereits ein breites, pflanzenbasiertes Angebot. Zur Produktpalette zählen etwa Eigenmarken wie "Zurück zum Ursprung", "Bio natura" und "Just Veg!".

Im Sortiment findet man neben Lebensmitteln aber auch vegane Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, etwa von der Eigenmarke "Ombia". Laut Hofer sind alle veganen Produkte kontrolliert, ohne tierische Inhaltsstoffe wie Fleisch, Milch, Eier oder Honig und an dem V-Label oder der Vegan Blume-Kennzeichnung erkennbar.

800 vegane Produkte bis 2025

Das fleischlose Angebot erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb Hofer auch in Zukunft vermehrt auf vegane Produkte setzen will. Aufgrund der hohen Kundennachfrage will man das Angebot für pflanzenbasierte Ernährung bis 2025 von derzeit 450 auf 800 vegane Food und Non-Food Artikel nahezu verdoppeln.