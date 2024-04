Mit Top-Angeboten: Hofer startet in die Grillsaison

Passend zum traumhaften Wetter, startet Hofer in die Grillsaison

Traumhaftes Wetter über ganz Österreich, kein Wunder also, dass es die Menschen nach draußen treibt und so nun auch die Grillsaison endlich begonnen hat. Hofer bietet hierfür alles was man braucht, Griller, Zubehör und natürlich auch die passenden Lebensmittel. Wir haben für Euch die Highlights zusammengefast.

Die Griller zum Hofer-Preis

ENDERS Gasgrill Urban Trolley

2 Edelstahlbrenner

emaillierter Gussrost

verchromte Topfroste

Garhaube aus pulverbeschichtetem Stahl

Maße: B 94 x T 42 x H 34 cm

Maße Grillrost: B 48 x T 32 cm

Gesamtleistung: 4,4 kW

Gewicht: 13 kg

Preis: € 249,00

ENDERS Gasgrill Urban

2 Edelstahlbrenner

emaillierter Gussrost

verchromte Topfroste

Garhaube aus pulverbeschichtetem Stahl

Maße: B 94 x T 42 x H 34 cm

Maße Grillrost: B 48 x T 32 cm

Gesamtleistung: 4,4 kW

Gewicht: 13 kg

Preis: € 149,00

ENDERS Holzkohle Kugelgrill Caladera Pro XL

SWITCH GRID™: massiver Edelstahlrost mit herausnehmbarem Rundelement

ENDERS GRILL-PERFORMANCE

massiver Edelstahlrost ermöglicht ein tolles Branding

SWITCH GRID™-System ermöglicht vielfältiges Grillen durch folgende Einsätze: Sear Grate, Pizzastein, Geflügelbräter und Pfanne

2 Kohletrays aus Stahl für einfaches indirektes und direktes Grillen

große Grillfläche von über Ø 53,5 cm (2.248 cm²)

individuelle Hitzeregulierung durch Lüftungsschieber

Integriertes Thermometer

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG & DESIGN

emaillierte Garhaube und Korpus im Premium High-Glossy Finish

robuste Beinverstrebung aus Edelstahl garantiert einen sicheren Stand

seitlicher Haltebügel für komfortables und sicheres Abstellen der Garhaube

Komfortable Arbeitshöhe von ca. 78 cm

2 Outdoorräder für bequemen Standortwechsel

Kunststoffgriffe an Garhaube und Korpus für einfache und sichere Handhabung

emaillierter Ascheauffangbehälter

GS/ TÜV- geprüft

Preis: € 99,99

AMBIANO Elektrischer Grill

2.200 W

Grillplatte aus Aluminiumdruckguss mit Antihaftbeschichtung

stufenlos einstellbarer Thermostat inkl. Vorwiderstand

abnehmbare Fettauffangschale

inkl. Untergestell mit 4 Standbeinen und Ablagefläche und 2 Kunststoffablagen

Grillspaß für Wohnzimmer, Balkon und Garten

leicht zu Reinigen

Das beste Grill-Zubehör

Preis: € 44,99

BBQ Grillholzkohle

reines Naturprodukt

lässt sich leicht anbrennen

langanhaltende Glut für ein perfektes Grillvergnügen

Preis: € 5,99

BBQ Holzkohlebriketts

reines Naturprodukt

lässt sich leicht anbrennen

langanhaltende Glut für ein perfektes Grillvergnügen

Preis: € 5,99

BBQ Grillplatten-Sortiment

emaillierte Grill-/Ofenplatten, hitzebeständig bis 400 °C, spülmaschinen- sowie backofengeeignet, schnittfeste Oberfläche:

rund: Ø 36 x 2 cm,

eckig: 42 x 29 x 2,5 cm oder

oval, Doppelpkg.: 30 x 17 x 2 cm

eckig, Doppelpkg.: 32 x 13 x 2,5 cm