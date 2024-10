Wahnsinns-Angebote bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt gibt es aktuelle großartige Geburtstags-Angebote mit exklusiven Rabatten und Vorteilen.

Der MediaMarkt-Onlineshop feiert Geburtstag – und das mit einem Paukenschlag! Bis zum 2. November 2024 warten auf alle Kunden unglaubliche Angebote sowohl im Onlineshop als auch direkt in den Märkten.

Viele Angebote und Gratis-Versand

Zusätzlich gibt es gratis Versand auf alle im Onlineshop gekauften Produkte (dies gilt für Produkte, die direkt von MediaMarkt angeboten werden). Sichern Sie sich jetzt tolle Schnäppchen, solange der Vorrat reicht.

Exklusive Vorteile für myMediaMarkt-Mitglieder

Für alle myMediaMarkt-Mitglieder gibt es noch ein besonderes Extra: Ab einem Einkaufswert von 100 Euro haben Mitglieder die Möglichkeit, ihre Einkäufe zinsfrei zu finanzieren – und das mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten.

Die besten Geburtstags-Deals im Überblick

Hier sind einige der Top-Angebote, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten:

SAMSUNG Q64D (2024) 43 Zoll QLED 4K AI Smart TV

SAMSUNG Q64D (2024) 43 Zoll QLED 4K AI Smart TV: Statt 849 Euro zahlen Sie jetzt nur 549 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

ACER Swift Aspire Go Notebook

ACER Swift Aspire Go Notebook (15,6 Zoll, Full-HD): Ausgestattet mit Intel® N-Series N100, 4 GB RAM und 128 GB Universal-Flash-Storage, erhalten Sie dieses Notebook mit Windows 11 Home für nur 299 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

DYSON V8 ADVANCED Kabelloser Staubsauger

DYSON V8 ADVANCED Kabelloser Staubsauger: Dieser Staubsauger mit einer Akkulaufzeit von 40 Minuten und einem Volumen von 0,54 l kostet jetzt nur 322 Euro statt 399€ © MediaMarkt/Hersteller ×

PHILIPS EP2220/10 Panarello Kaffeevollautomat

PHILIPS EP2220/10 Panarello Kaffeevollautomat: Für alle Kaffee-Liebhaber ein Muss! Der Vollautomat mit Keramikmahlwerk und 15 bar Druck gibt es jetzt für 279 Euro statt 399,99 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

SIEMENS WT45HVA3 Wärmepumpentrockner

SIEMENS WT45HVA3 Wärmepumpentrockner: Mit einem Fassungsvermögen von 8 kg und einer Energieeffizienzklasse A++ gibt es diesen Trockner für nur 599 statt 1059 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

BRAUN Series 9 - 9465cc Elektrorasierer

BRAUN Series 9 - 9465cc Elektrorasierer: Der hochwertige Rasierer kommt inklusive eines zusätzlichen Scherkopfes und ist sowohl für den Nass- als auch für den Trockenbetrieb geeignet. Jetzt für 249 Euro statt 549,99 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

SAMSUNG Galaxy S23 5G

SAMSUNG Galaxy S23 5G, 128GB (Phantom Black): Dieses beliebte Smartphone gibt es aktuell für nur 599 Euro statt 949 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

GARMIN Smartwatch Venu 2

GARMIN Smartwatch Venu 2, 45mm (Schwarz/Schiefergrau): Für nur 259 Euro (statt 399,99 Euro) erhalten Sie diese schicke und funktionsreiche Smartwatch. © MediaMarkt/Hersteller ×

Super Mario Party Jamboree

Super Mario Party Jamboree [Nintendo Switch]: Der Partyspaß für Jung und Alt! Erhältlich für nur 49,99 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

HISENSE 65U7NQ (2024) 65 Zoll MINI LED ULED 4K Smart TV

HISENSE 65U7NQ (2024) 65 Zoll MINI LED ULED 4K Smart TV: Ein absolutes Highlight – statt 1499 Euro kostet dieser beeindruckende Fernseher nur 799 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

TEFAL GV 9223 Pro Express Protect Dampfbügelstation

TEFAL GV 9223 Pro Express Protect Dampfbügelstation: Mit 7,2 bar Druck und einem 1,8-Liter-Wassertank, sorgt diese Bügelstation für perfekte Ergebnisse. Jetzt für 199 Euro statt 469,99 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

PHILIPS NA352/00 Heißluftfritteuse mit zwei Körben

PHILIPS NA352/00 Heißluftfritteuse mit zwei Körben: Mit einem Fassungsvermögen von 9 Litern und einer Leistung von 2750 Watt können Sie fettarme Gerichte für die ganze Familie zaubern. Erhältlich für 159 Euro statt 249,99 Euro. © MediaMarkt/Hersteller ×

Noch mehr Komfort mit Click & Collect Express

Für alle, die ihre Artikel noch schneller in den Händen halten möchten, bietet MediaMarkt den praktischen „Click & Collect Express“-Service an. So können Sie Ihre gewünschten Produkte bequem online bestellen und, falls der Artikel vorrätig ist, bereits nach 30 Minuten sicher und kontaktlos im nächsten Markt abholen.