Von den Malediven bis Afrika

Winterzeit ist Wellnesszeit: Wenn die Temperaturen sinken und die Nacht noch früher Einzug hält, laden Wellnessbereiche zum Entspannen in erholsamer Atmosphäre ein.

Dabei sind die Konzepte so vielfältig wie der individuelle Geschmack und die persönlichen Bedürfnisse. Wir zeigen Ihnen die außergewöhnlichsten Spa-Bereiche und Wellness-Erlebnisse - von Italien über die Malediven bis nach Afrika.

Dolce Vita Hotels, Italien: Die größte Wellness & Spa Anlage Südtirols

© Pilotto ×

In den fünf Dolce Vita Hotels erwartet die Gäste die größte Wellness- und Spa-Anlage Südtirols mit insgesamt 36 Pools, 31 Saunen, 28 Ruheräumen und fünf SkySpas. Urlauber buchen eines der fünf familiengeführten Aktiv- und Wellnesshotels und können im Rahmen des Hotelhoppings auch den Service der anderen vier Dolce Vita Hotels ohne zusätzliche Kosten genießen. Dieses so genannte „Around-Konzept“ umfasst die Bereiche Wellness, Kulinarik, Aktiverlebnisse und Kultur. So haben Gäste in allen Dolce Vita Wellnessbereichen kostenlosen Zutritt und können sich ausgiebig verwöhnen lassen. Moderner Wellnesskomfort, vielseitige Beautybehandlungen im Spa und teilweise auch Medical Wellness – mit dem Wellness Around-Programm kommen Gäste in den Genuss von fünf verschiedenen Wellnesshotels. Dort liegen jeweils Wellnesstaschen mit Bademänteln, Badeschuhen und Handtüchern für sie bereit, so dass sie diese nicht von einem Hotel zum anderem mitnehmen müssen. Möchten Gäste den Wellnessbereich eines der anderen Hotels nutzen, melden sie das einfach an der Rezeption ihres eigenen Hotels an. Die Dolce Vita Hotels Preidlhof, Feldhof, Lindenhof¸ Jagdhof und Alpiana befinden sich in Naturns, Latsch und Lana – alle im Umkreis von 30 Kilometern.

Wilderness Safaris Jao Camp, Botswana: Ruheoase in der afrikanischen Wildnis

© Wilderness Safaris_Dana Allen ×

Das Jao Camp von Ökosafarianbieter Wilderness Safaris im Herzen von Botswanas Okavango Delta bietet den idealen Rückzugsort, um sich zu entspannen. Neben spektakulären Natur- und Tierbeobachtungen ergänzt eine Behandlung im Jao Spa – zwischen Palmen eingebettet und von Wasser umgeben – das besondere Safarierlebnis. Die beiden runden Behandlungsräume verfügen über Saligna-Lamellen, Palisanderdecken und -böden. Ein voll ausgestatteter Fitnessraum lädt zum aktiven Start in den Tag ein. Der Hauptpool, überdacht von einem schattenspendenden nestförmigen Pavillon, ragt über die Auenlandschaft des Deltas und bietet den besten Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen und vorbeiziehende Elefanten zu beobachten. Jao verspricht einen unvergesslichen Mix aus faszinierenden Begegnungen und einem ganzheitlichen Wellnesserlebnis mitten in der Wildnis.

Coco Bodu Hithi, Malediven: Schönheit und Entspannung über dem Wasser

© Coco Collection ×

Auf der im Nord-Malé-Atoll unweit der Hauptstadt Malé gelegenen Malediven-Insel befindet sich mit Coco Bodu Hithi das Resort der Coco Collection, das Naturliebhaber, Gourmets und Entspannungssuchende gleichermaßen beglückt. Besonderes Highlight der Insel ist der einzigartige Spa-Bereich: Über dem Wasser gelegen, wurde in sechs Behandlungszimmern ein Glasfenster im Boden, direkt unter dem Kopfteil des Massage-Betts, eingelassen. Gäste können so während der Behandlung die Unterwasserwelt des Indischen Ozeans beobachten. Die Behandlungen im „Coco Spa“ sind nach thailändischen, balinesischen und indischen Traditionen speziell für Coco Bodu Hithi entwickelt worden. Neben authentischen Ayurveda-Behandlungen und wohltuenden Massagen gibt es Gesichtsbehandlungen mit den hochwertigsten Kosmetik-Produkten, auf Wunsch auch in privater Atmosphäre in der eigenen Villa.

Aurelio Hotel & Chalet, Österreich: Zwei Wellnessoasen für 18 Zimmer und Suiten

© pepper-collection ×

Das Aurelio gilt als echter Geheimtipp für einen einzigartigen Genussurlaub in Lech mit traumhaftem Alpenpanorama und Ski-In / Ski-Out im Winter. Dabei besteht das Aurelio aus einem Hotel und einem Chalet mit insgesamt 18 individuell eingerichteten Zimmern und Suiten. Gäste des Aurelio finden nach einem ereignisreichen Tag exklusive Erholung im großzügigen Spa-Bereich mit 23 Meter langem Indoor-Pool, Whirlpool, Kaltwasserbecken, zwei Saunen, Dampfbad, Fitnessstudio und einem Ruhebereich mit Vital-Bar. Wohltuende Massagen und kosmetische Behandlungen mit den erstklassigen Produkten von Valmont werden auf die individuellen Bedürfnisse angepasst. Zusätzlich verfügt das separate Chalet mit seinen acht Zimmern über einen eigenen privaten Wellnessbereich mit 19 Meter langem Indoor-Pool, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Behandlungsräumen, Kaltwasserbecken, Relax-Zone und Spa-Kino. Kreative Angebote, wie eine private Yoga-Stunde im Freien mit den Alpakas des Hotels oder ein persönlicher Atem-Kurs mit Coach umgeben von den majestätischen Bergen, sorgen zudem für Tiefenentspannung. Das mehrfach ausgezeichnete Restaurant und der persönliche Service der pepper-collection ergänzen das Rundum-Wohlfühlerlebnis.

Regent Seven Seas Cruises: Unbegrenzte Spa-Behandlungen in der Regent Suite der Seven Seas Grandeur®

© Regent Seven Seas Cruises ×

Wellnessliebhaber werden die Regent Suite der Seven Seas Grandeur® nie wieder verlassen wollen: Denn das Badezimmer der 11.000 Dollar pro Nacht teuren und 413 Quadratmeter großen Suite des neuesten Schiffes der führenden Luxus-reederei Regent Seven Seas Cruises bietet Gästen ein umfassendes Spa-Erlebnis. Es verfügt über einen eigenem Behandlungs-bereich, in dem unbegrenzt kostenlose Spa-Behandlungen angeboten werden, eine Sauna, ein Dampfbad und eine Auswahl an luxuriösen Badezusätzen – darunter Seifen und Lotionen von Bottega Veneta, Guerlain und L'Occitane sowie eine Vielzahl anderer Schönheits- und Wellnessprodukte. Die Regent Suite, die Platz für bis zu sechs Gäste bietet, verfügt über ein Master-Schlafzimmer mit einem extravaganten Himmelbett, zweieinhalb Badezimmer mit Marmor- und Steindetails, ein Gästezimmer, ein geräumiges Wohnzimmer mit einer individuell eingerichteten Bar und ein Esszimmer. Gäste der Regent Suite – die es auch auf der Seven Seas Splendor® und Seven Seas Explorer® gibt – kommen außerdem in den Genuss zahlreicher kostenloser und luxuriöser Annehmlichkeiten. Dazu gehören unter anderem ein persönlicher Butler sowie ein privates Auto mit Chauffeur und Reiseführer in jedem Hafen. Die Seven Seas Grandeur® wird im November 2023 in See stechen. Aktuell können bereits Kreuzfahrten für die erste Saison des Schiffes gebucht werden.

Paragon 700 in Apulien, Italien: Wellnessbereich an Stelle der alten Wasserzisterne

© Paragon 700 Boutique Hotel & Spa ×

Im Paragon 700 Boutique Hotel & Spa entspannen Gäste im Spa 700, das sich sieben Meter unter der Erde an der Stelle der alten Wasserzisterne befindet. Es bietet einen Hydromassage-Pool, ein Dampfbad, eine Spa-Dusche mit Chromotherapie, einen Behandlungsraum über zwei Etagen und einen Entspannungsbereich mit Himalaya-Salzwand. Gäste können Massagen sowie Body-, Beauty- und Gesichtsbehandlungen buchen und sich dabei mit hochwertigen Produkten von COMFORT ZONE verwöhnen lassen. Zudem kann das Spa auch von Personen exklusiv gebucht werden, die nicht im Hotel übernachten. Sie haben den Spa-Bereich dann ganz für sich – Entspannung pur in besonderem Ambiente. Auf Wunsch können bei schönem Wetter auch Outdoor-Massagen im Garten genossen werden. Paragon 700 ist ein exklusives Boutique- und Design-Hotel im Herzen von Ostuni in Apulien. Der elegante rote Palast, dessen Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wurde sorgfältig restauriert und verfügt über elf individuell gestaltete Zimmer und Suiten, die mit einzigartigen Designelementen aus aller Welt ausgestattet sind. Das Luxushotel ist umgeben vom größten Garten der Stadt, in dem sich der einzige Swimmingpool Ostunis befindet. Gäste des edlen Anwesens, das sich durch eine kosmopolitische Atmosphäre auszeichnet, finden hier eine ruhige und exklusive Oase in zentraler Lage.



Danai Beach Resort & Villas, Griechenland: Vom Kleopatra-Bad zur Massage am Strand

Das luxuriöse und im marokkanischen Stil gehaltene Spa des Danai Beach Resort & Villas ist ein Hafen der Ruhe und des Friedens – jeglicher Stress soll vom Gast abfallen, um die Schönheit Griechenlands mit allen Sinnen zu erleben. Die zahlreichen Massageräume, der beheizte Indoor-Pool, sowie ein Kleopatra-Bad dienen Gästen als Rückzugsort, an dem sie die Seele baumeln lassen und sich fernab vom Alltag erholen können. Der Fokus des Spas liegt auf ganzheitlichen, orientalischen Behandlungen, die sich aus altbewährten fernöstlichen Praktiken und den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zusammensetzen. Das Angebot wird mit ayurvedischen und thailändischen Behandlungen sowie Shiatsu abgerundet. Absolutes Highlight: Gäste, die die Nähe zum Meer suchen, können sich auch direkt am Strand verwöhnen lassen. Wer nach einem regenerierenden und belebenden Spa-Treatment einen fruchtig-frischen Cocktail am weißen Privatstrand des Resorts genießen will, kann sich in einer der Beach Cabanas zurücklehnen und dem beruhigenden Rauschen der griechischen Ägäis lauschen.