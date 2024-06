Dachgleiche in Kirchschlag i.d.b.W.

Die Dachgleiche für unser Objekt in 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt, Sonnenweg 7, fand am Montag, den 27.05.2024 um 15:00 Uhr mit Herrn Landtagsabgeordneten Franz Dinhobl (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) statt.

Die NBG errichtet mit Mittel der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt, Sonnenweg 7, eine Wohnhausanlage mit 24 Wohnungen, in Miete mit Kaufrecht. Die Wohnungen werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Energiebereitstellung für Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgt mittels biogenem Fernwärmeanschluss. Auf den Dächern kommen Photovoltaikanlagen mit einer Summenleistung von ca. 18,0 kWp für die Stromerzeugung zur Ausführung.

Alle Stiegenhäuser werden barrierefrei ausgeführt und mit einem Personenaufzug je Gebäude ausgestattet. Es werden Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von zirka 53 m² bis 76 m² angeboten. Alle Wohnungen verfügen über Terrassen, Loggien bzw. Balkone, teilweise wird Erdgeschosswohnungen ein Eigengarten zugeordnet. Alle Wohnungen erhalten einen Einlagerungsraum mit eigenem Stromanschluss. Für jede Wohneinheit wird ein PKW-Abstellplatz in der Tiefgarage errichtet. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann jeweils ein Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden. Zusätzlich stehen Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen sowie Müllräume zur Verfügung. Selbstverständlich wird auch ein Kinderspielplatz errichtet. Voraussichtliche Fertigstellung

Voraussichtliche Fertigstellung

2. Quartal 2025

