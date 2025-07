8 Sommerdüfte für Frauen, die alle anderen in den Schatten stellen

Sommerfeeling to go: Leichte Blüten, spritzige Früchte und ein Hauch von Abenteuer – mit diesen 8 Düften wird jeder Tag zum Urlaub.

Mit dem Sommer geht die Sehnsucht nach Leichtigkeit, Sonne und unvergesslichen Momenten einher. Was wäre da passender, als die eigene Duftgarderobe einem sonnigen Make over zu unterziehen? Denn ein echtes Sommerparfum ist weit mehr als nur ein angenehmer Begleiter: Es kitzelt die Sinne mit spritzigen Kopfnoten, umhüllt uns in blumiger Leichtigkeit und hinterlässt eine unbeschwerte Aura. Wir zeigen Ihnen acht Düfte, die Sie jetzt unbedingt ausprobieren müssen – alle wunderbar sommerlich und keinesfalls zu schwer.

Sommer-Parfums für Frauen

Ein Sommerduft lebt von Frische, Leichtigkeit und einem belebenden Charakter. Während in kühlen Jahreszeiten warme, schwere Noten wie Amber, Vanille oder würzige Akkorde dominieren, setzen Sommerdüfte auf Zitrusfrüchte, aquatische Nuancen, grüne Tees oder luftige Blüten. Sie entfalten sich schnell, klingen leicht ab und hinterlassen nicht zu aufdringliche, sondern eher subtile Spuren – perfekt für heiße Tage. Ein guter Sommerduft schenkt ein Gefühl von Urlaubsstimmung, Meeresbrise und Blütenpracht in einem.

1. MUGLER Alien – Eau de Parfum

Das Alien Eau de Parfum* ist wie ein schimmernder Talisman für Ihre Haut: Kaschmir und Amber verschmelzen hier mit intensivem Jasmin, um die schöpferische Kraft jeder Frau in einem ikonischen, nachfüllbaren Flakon zu offenbaren. Fast zu schön, um von dieser Welt zu sein – und genau deshalb Ihr perfekter Begleiter für unvergessliche Sommernächte.

Duftrichtung: blumig orientalisch

blumig orientalisch Kopfnote: Jasmin

Jasmin Herznote: Holz, Cashmeran

Holz, Cashmeran Basisnote: Ambra, Bernstein

Ambra, Bernstein Flakon: nachfüllbar, futuristisch

MUGLER Alien Eau de Parfum

2. Lattafa Eclair – Eau de Parfum

Eclair* ist ein sinnlicher Gourmand-Traum: Eine süße Melange aus Karamell, Milch und Zucker eröffnet das Dufterlebnis, bevor es in ein warmes Honig Blütenherz übergeht und schließlich in Vanille Praline Moschus Akkorde mündet. Für alle, die den Sommer auch mal von seiner zuckersüßen Seite feiern möchten.

Duftrichtung: süß, blumig

süß, blumig Kopfnote: Karamell, Milch, Zucker

Karamell, Milch, Zucker Herznote: Honig, weiße Blumen

Honig, weiße Blumen Basisnote: Vanille, Praline, Moschus

Vanille, Praline, Moschus Stimmung: verspielt luxuriös

Lattafa Eclair Eau de Parfum

3. Lancôme La Vie est Belle – Eau de Parfum

La Vie est Belle* ist die Duftikone des Glücks: Iris trifft auf Bergamotte, während Orangenblüte, Patschuli und Jasmin ihr Herz bilden. Die Basis aus Tonkabohne und Vanille macht jede Sprühwolke zum Hochgenuss. Ein Flakon mit kristallinem Lächeln – die pure Lebensfreude im Glas.

Duftrichtung: blumig orientalisch

blumig orientalisch Kopfnote: Iris, Bergamotte

Iris, Bergamotte Herznote: Patschuli, Orangenblüte, Jasmin

Patschuli, Orangenblüte, Jasmin Basisnote: Vanille, Tonkabohne, Amber

Vanille, Tonkabohne, Amber Nachhaltigkeit: Iris-Pallida-Butter aus Frankreich, Patschuli aus Bali

Lancôme La Vie est Belle Eau de Parfum

4. Yves Rocher COMME UNE EVIDENCE – Eau de Parfum

Comme Une Evidence* fängt den perfekten Moment ein: Ein Chypre-Duft mit 81 Prozent Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, in dem Bergamotte und Rose auf zarte Veilchenblätter und würziges Patschuli treffen. Umweltbewusster Flakon, sanfte Eleganz – das ist französische Harmonie mit gutem Gewissen.

Duftrichtung: blumig

blumig Kopfnote: Bergamotte, Veilchenblatt

Bergamotte, Veilchenblatt Herznote: Rose, Jasmin

Rose, Jasmin Basisnote: Moos, Patschuli

Moos, Patschuli Naturfaktor: 100 % Alkohol natürlichen Ursprungs

Yves Rocher COMME UNE EVIDENCE Eau de Parfum

5. Biotherm Eau Pure – Eau de Toilette

Eau Pure* entführt Sie auf eine aromatisch-frische Reise: Grüner Tee, Limette, Rhabarber und Grapefruit prasseln wie kühle Tropfen auf Ihre Haut, während Lotus und Teeblätter blumige Frische schenken. Moschus und Eichenmoos runden das Erlebnis ab – Pflege und Duft in einem!

Duftrichtung: aromatisch, fruchtig, frisch

aromatisch, fruchtig, frisch Kopfnote: Limette, Zitrone, Rhabarber, Teeblätter

Limette, Zitrone, Rhabarber, Teeblätter Herznote: Lotus, Teeblätter

Lotus, Teeblätter Basisnote: Moschus, Eichenmoos, Patschuli

Moschus, Eichenmoos, Patschuli Benefit: enthält ätherische Öle zur Hautpflege

Biotherm Eau Pure Eau de Toilette



6. Jil Sander Sun Delight – Eau de Toilette

Sun Delight* verspricht romantische Sommernächte: Bergamotte und Passionsfrucht eröffnen das Spiel, Frangipani und Vanille umhüllen zart, während Moschus und Zeder dem Duft Tiefe verleihen. Ein Eau de Toilette, das nach lauem Sand und Meeresluft duftet – pure Urlaubsgefühle!

Duftrichtung: blumig, fruchtig, holzig

blumig, fruchtig, holzig Kopfnote: Bergamotte, Passionsfrucht

Bergamotte, Passionsfrucht Herznote: Frangipani, Vanille

Frangipani, Vanille Basisnote: Moschus, Zeder

Moschus, Zeder Mood: warm, sinnlich

Jil Sander Sun Delight

7. Escada Santorini Sunrise – Eau de Toilette (limitiert)

Santorini Sunrise* ist eine Ode an Griechenland: Prickelnde Bergamotte trifft auf Mandarinen Sorbet, Jasmin und rosa Pfeffer verleihen Frische, während ein erdiges Finish Fernweh weckt. Limitiert und exklusiv – perfekt, um Sommertage im inseltypischen Stil zu feiern.

Duftrichtung: frisch, fruchtig, erdig

frisch, fruchtig, erdig Kopfnote: Bergamotte, Mandarinen Sorbet

Bergamotte, Mandarinen Sorbet Herznote: Jasmin, rosa Pfeffer

Jasmin, rosa Pfeffer Basisnote: Moos, erdige Noten

Moos, erdige Noten Limitierung: GR Inspiration, ansprechende Umverpackung

Escada EDT, limitierte Edition, Santorini Sunrise

8. Elizabeth Arden Green Tea – Eau de Parfum

Grüner Tee war noch nie so belebend: Elizabeth Arden entführt Sie mit Green Tea* in eine spritzig-aromatische Oase, in der Minze und Zitrone frisch aufeinandertreffen und durch würzigen Moschus und warme Ambra zu einem harmonischen Gesamterlebnis verschmelzen. Ein echter Muntermacher für heiße Tage, der Körper und Geist belebt – ganz ohne Koffein, aber mit jeder Menge Duftpower!

Duftrichtung: zitrisch, aromatisch, frisch, fruchtig

zitrisch, aromatisch, frisch, fruchtig Kopfnote: Minze, Zitrone

Minze, Zitrone Herznote: Moschus

Moschus Basisnote: Ambra

Ambra Wirkung: erfrischt, belebt, stimmungsaufhellend

Elizabeth Arden Green Tea, Eau de Parfüm

So kommt das Sommerparfum am besten auf die Haut

Um die frischen Kopfnoten optimal erlebbar zu machen, sprühen Sie auf die Pulspunkte (Hals, Handgelenke, Dekolleté) – nie direkt auf die Kleidung, da manche Düfte Rückstände hinterlassen können. Für langanhaltende Leichtigkeit eignen sich leichte Bodylotions als Basis.

Wie lange hält ein Sommerduft auf der Haut?

Im Durchschnitt verfliegen leichte Düfte nach etwa vier bis sechs Stunden, je nach Zusammensetzung. Wenn Sie das Dufterlebnis verlängern möchten, kombinieren Sie ein Eau de Toilette mit der passenden Bodylotion oder verwenden Sie den gleichen Duft noch als Duschgel und Deo.

So duftet der Sommer – Ihr perfekter Begleiter für heiße Tage

Sommerdüfte sind die unsichtbaren Accessoires, die Ihre ganz persönliche Urlaubsstimmung erschaffen. Ob blumig, fruchtig oder frisch-aquatisch – mit unseren acht Empfehlungen finden Sie garantiert Ihren neuen Lieblingsduft für heiße Tage und laue Nächte.

