Apple zum Schnäppchenpreis: Die Top-Deals am Prime Day 2025

Vom 8. bis 11. Juli: Beim Prime Day 2025 purzeln nicht nur die Amazon-Preise, sondern auch die Kosten für angesagte Apple-Gadgets. Von AirPods über iPhone bis MacBook – wir zeigen Ihnen, wo Sie am meisten sparen.

Der Prime Day ist zurück – und wie! Vier Tage lang lockt Amazon mit satten Rabatten auf Tausende Produkte. Besonders im Fokus: Apple. Denn wer hätte gedacht, dass Sie sich eine AirPods Pro 2, eine Apple Watch Serie 10 oder sogar ein nagelneues MacBook Air zum echten Tiefstpreis schnappen können? Wir haben die besten Deals für Sie herausgesucht und verraten, warum gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in das Apple Universum einzusteigen oder es zu erweitern.

Apple im Fokus

Apple ist längst mehr als ein Computerkonzern – die Marke steht für minimalistisches Design, eine nahtlose Synchronisierung aller Geräte und ein Ökosystem, das seinesgleichen sucht. Seit Steve Jobs 1976 mit dem ersten Mac die Bühne betrat, begeistert Apple durch Innovationskraft und stetig neue Produkt-Editionen. Besonders beliebt sind iPhone, iPad, MacBook, AirPods und die Apple Watch. Warum? Ganz einfach: Premium Materialien, intuitive Bedienung und ein klares, hochwertiges Image. Kein Wunder, dass Apple Fans bei Rabattaktionen wie dem Prime Day Schlange stehen und sich die Deals schnappen, bevor sie weg sind. Und das sind die besten Deals:

1. Apple AirPods Pro 2

Lange waren Apple-Kopfhörer reine Luxusgüter – am Prime Day 2025 dagegen echte Gelegenheits-Opfer für das Portemonnaie. Die AirPods Pro 2* liefern erstklassiges Noise Cancelling, personalisiertes 3D-Audio und machen selbst im Gewusel der Großstadt eine gute Figur. Und das MagSafe-Case lädt kabellos und hält dank IP54 Schutz auch mal Spritzwasser aus.

Deal Einschätzung: 189,05 statt 279 Euro – satte 32 Prozent Rabatt. Ein echter Bestpreis im Netz!

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit Transparenzmodus

H2 Chip für brillanten Hi Fi Sound und kristallklare Anrufe

Vier Silikontip Größen für perfekten Sitz

MagSafe Ladecase mit integriertem Lautsprecher

IP54 Zertifizierung: Schutz vor Staub, Schweiß und Spritzwasser

Apple AirPods Pro – für 189,05 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

2. Apple Watch Series 10

Wer Sportlichkeit und Gesundheit im Blick behalten will, findet in der Apple Watch Series 10* seinen perfekten Begleiter. Größeres Always On Display, EKG App und Sturzerkennung sind nur einige Argumente. Dank GPS Modul bleiben Sie auch ohne iPhone immer auf Kurs.

Deal Einschätzung: 322,13 statt 449 Euro – rund 28 Prozent günstiger und damit so günstig wie nie zuvor.

30 Prozent mehr Displayfläche gegenüber Series 9

EKG, Blutsauerstoff App und Zyklus Tracking

Unfallerkennung, Sturzerkennung und Notruf SOS

Bis zu 80 Prozent Akku in 30 Min. geladen

Aluminiumgehäuse, sportliches Armband, IP6X und bis zu 50 Meter Wasserschutz

Apple Watch Series 10 – für 322,13 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

3. iPhone 16e (256 GB)

Das iPhone 16e* ist Apples smartes Einstiegsmodell: OLED Display, A18 Chip und Action Button à la Pro Serie, nur günstiger. Ideal für alle, die Top Performance in kompakter Form wollen – und das jetzt zum Prime Day Tiefstpreis.

Deal Einschätzung: 688 statt 829 Euro – fast 17 Prozent Rabatt und aktuell das beste Angebot im Netz.

6,1 Zoll Super Retina XDR OLED

A18 Bionic Chip für Apple Intelligence

48 MP Fusion Hauptkamera, 12 MP Frontkamera

Bis zu 26 Std. Videowiedergabe

Action Button und Ceramic Shield Front

iPhone 16e – für 688 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

4. Apple iPad mit A16 Chip (128 GB)

Der Einstieg in die Tablet-Welt wird am Prime Day noch verlockender: 11 Zoll Liquid Retina Display, A16 Chip und Touch ID zum absoluten Schnäppchenpreis. Kreativ, produktiv und unterhaltsam – dieses Apple iPad* ist perfekt für Zuhause, Uni oder Büro.

Deal Einschätzung: 335 statt 399 Euro – 16 Prozent günstiger und nur wenige Euro über dem Allzeit-Bestpreis.

11 Zoll Liquid Retina mit True Tone

A16 Bionic Chip und Tagesakkulaufzeit

128 GB Speicher, USB C

12 MP Front (Center Stage) und Rückkamera

Kompatibel mit Apple Pencil und Magic Keyboard Folio

Apple iPad – für 335 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

5. Apple MacBook Air (256 GB)

Leicht, flach, flink: Das MacBook Air* mit M4 Chip macht Arbeiten, Streamen und Zocken überall möglich. Und am Prime Day 2025 schlägt es den Marktpreis um Längen – ein Notebook, das Sie nicht im Stich lässt.

Deal Einschätzung: 960 statt 1.199 Euro – über 20 Prozent Rabatt für das Lifestyle Gerät mit Power Chip.

Apple M4 mit 10 Core CPU und 8 Core GPU

13,6 Zoll Liquid Retina Display

16 GB RAM und 256 GB SSD

Bis zu 18 Std. Laufzeit

MagSafe, 2× Thunderbolt 4, WLAN 6E, Bluetooth 5.3

Apple MacBook Air – für 960 Euro bei Amazon* © Apple /Werbung

Weitere Apple-Schnäppchen mit unschlagbaren Preisen

Apple Watch Ultra 2 – für 739 statt 899 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Apple AirPods 4 – für 120,65 statt 149 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Apple AirTag 4er-Pack – für 84,55 statt 94 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Apple Pencil Pro – für 113,05 statt 149 Euro bei Amazon*

© Apple / Werbung

Apple Magic Mouse 3 – für 85 statt 99,99 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Apple Magic Keyboard – für 86,45 statt 119 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Apple Watch Magnetic Charging Cable – für 23 statt 29 Euro bei Amazon*

© Apple / Werbung

Für Apple-Fans lohnt der Prime Day

Der Prime Day 2025 ist die einmalige Chance, hochwertige Apple-Hardware zum Sparpreis abzustauben. Ob Audio-Fans, Fitness-Junkies, Fotoliebhaber oder Digital-Nomaden – für jeden ist etwas dabei. Wichtig: Nur mit Prime Mitgliedschaft können Sie zuschlagen, also am besten gleich registrieren und dann vier Tage lang beobachten, wie die Preise purzeln.

Happy Shopping!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.