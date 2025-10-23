Alles zu oe24VIP
© KI-Generiert | Der Braun Bodygroomer Series 5 trimmt, rasiert und stylt.
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Badezimmer-Power

Braucht jeder Mann! Dieser Bodygroomer von Braun kostet nur 47 Euro

23.10.25, 15:41
Teilen

Körperpflege ist längst kein Frauenthema mehr – auch Männer zücken hin und wieder den Rasierer, um Haare in Schach zu halten. Der Bodygroomer von Braun soll das richtig gut können – und Media Markt legt noch einen Preisnachlass obendrauf. 

Männerpflege wirkt oft kompliziert – muss sie aber nicht sein. Für 47 Euro deckt ein Gerät fast alles ab, was Körperhaare betrifft: vom präzisen Trimmen bis zur sanften Nassrasur. Aber wie gut funktioniert es wirklich? Wir prüfen den Deal genau.

Warum der Braun Bodygroomer im Bad nicht fehlen sollte

Der Braun AIO5560 Bodygroomer* ist ein echtes Multitalent für die tägliche Pflege. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist er ideal für ausgedehnte Grooming-Sessions – sei es unter der Dusche oder trocken. Dank der Edelstahlklingen und der wasserdichten Bauweise lässt sich das Gerät problemlos reinigen und verspricht laut Hersteller eine langanhaltende Schärfe. Für 47 Euro statt der 79,99 Euro UVP bekommen Sie ein echtes Multitalent, das im Bad schnell unverzichtbar wird.

  • Geeignet für: für Trocken- und Nassrasur von Körper, Gesicht und Intimbereich
  • Akkulaufzeit: maximal 120 Minuten
  • Zubehör: 6 verschiedene Kammaufsätze, Mini-Präsizionsscherkopf, Detail-Aufsatz, SkinGuard-Trimmer, Reinigungsbürste und Aufbewahrungstasche

Shopping Channel Bodygroomer Braun AIO5560 Bodygroomer Series 5 in Schwarz

Braun AIO5560 Bodygroomer Series 5 in Schwarz – für 47,00 Euro bei Media Markt*

© Braun / Werbung

Der Braun Bodygroomer: Klein, stark, unverzichtbar

Der Braun Bodygroomer Series 5 ist kein Luxus-Gadget, sondern ein echtes Arbeitstier fürs Bad. Leistungsstark, vielseitig und angenehm unkompliziert – genau das, was moderne Männerpflege braucht. Mit seinen Aufsätzen, der langen Akkulaufzeit und der robusten Verarbeitung bringt er Struktur ins tägliche Styling. Für einen kleinen Preis liefert Braun hier ein Rundum-sorglos-Paket, das zeigt: Gute Pflege muss weder kompliziert noch teuer sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

