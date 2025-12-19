Ski-Anfänger aufgepasst: Dieses Zubehör brauchen Sie für den ersten Pistentag

Wer zum ersten Mal auf Skiern steht, braucht mehr als nur passende Kleidung. Wir zeigen Ihnen sieben wichtige Zubehörteile, die für Sicherheit, Komfort und Spaß auf der Piste sorgen – ideal für Anfänger.

Der erste Skiurlaub steht vor der Tür? Dann lohnt es sich, nicht nur auf Skier, Schuhe und Skianzug zu achten – auch das richtige Zubehör macht auf der Piste einen großen Unterschied. Gerade Einsteiger profitieren von einer guten Grundausstattung: Sie schützt, hält warm und hilft dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – das Skifahren lernen. Wir zeigen, welche sieben Dinge beim Einstieg in den Wintersport nicht fehlen dürfen.

1. Skihelm: Sicherheit geht vor

Ein Helm gehört zur Grundausstattung – besonders für Anfängerinnen und Anfänger, die öfter mal stürzen. Moderne Modelle sind leicht, bequem gepolstert und bieten zusätzlich Wärme und Windschutz. So zum Beispiel der Unisex-Skihelm von OutdoorMaster, der bei Amazon viele positive Bewertungen einfährt. Die Größe lässt sich wie bei einem Fahrradhelm über ein Rad am Hinterkopf verstellen, und das Fleece-Innenpolster ist waschbar.

Mit verstärkter ABS-Schale und stoßabsorbierendem EPS-Kern

Größeneinstellrad

Leicht zu waschende und herausnehmbare Ohrpolster und Fleece-Innenfutter

Kompatibel mit Skibrillen

OutdoorMaster Kelvin Unisex-Skihelm – für 42,85 Euro bei Amazon* © OutdoorMaster

2. Skibrille: Klare Sicht bei jedem Wetter

Ob grelles Sonnenlicht oder Schneegestöber: Eine gute Skibrille schützt Ihre Augen vor UV-Strahlen, Fahrtwind und Blendung. Für Anfänger wichtig: Sie sollte gut mit dem Helm abschließen und nicht beschlagen. Je nach Modell gibt es getönte, verspiegelte oder selbsttönende Gläser – ideal für wechselnde Lichtverhältnisse.

Die Skibrille G Switch 500 von F2 beispielsweise kommt mit zwei auswechselbaren, magnetischen Scheiben, die je nach Wetterlage beste Sicht garantieren.

2 Scheiben: für Sonnenschein oder Bewölkung

Mit Anti-Beschlag-Schutz

Justierbares Kopfband

F2 G Switch 500 Skibrille – für 49,99 Euro bei Decathlon* © F2

3. Skihandschuhe: Warm und wetterfest

Kaltes, nasses Fingerspitzengefühl? Muss nicht sein. Gute Skihandschuhe sind wasser- und winddicht, gefüttert und bieten trotzdem Bewegungsfreiheit. Die Insulated Ski Gloves von Jack Wolfskin etwa halten die Finger auch bei ausgiebigen Pistentouren warm und trocken.

Weitenregulierung

Handgelenkschlaufe

Maschinenwaschbar

Jack Wolfskin Insulated Ski Gloves Skihandschuhe – für 79,99 Euro bei Otto* © Jack Wolfskin

5. Rückenprotektor: Unterschätzter Schutz

Gerade Anfängerinnen und Anfänger verlieren schneller das Gleichgewicht – und landen hin und wieder im Schnee. Ein leichter Rückenprotektor, zum Beispiel als Weste, schützt im Fall der Fälle und gibt ein sicheres Gefühl auf der Piste. Auch fortgeschrittene Skifahrer oder Profis, die sich mit sportlicher Fahrweise oder im Funpark austoben, schützen hiermit Wirbelsäule und Rücken.

Empfehlenswert sind etwa die Rückenprotektoren von Alpina, die es für Männer, Frauen und Kinder in unterschiedlichen Größen gibt.

Schutzweste für Ski- und Wintersport

Atmungsaktiv

Individuell anpassbar

Schützt zusätzlich die Hüftknochen

Alpina Proshield Women Rückenprotektor – ab 91,90 Euro bei Amazon* © Alpina

Alpina Proshield Men Rückenprotektor – ab 91,67 Euro bei Amazon* © Alpina

Alpina Proshield Junior Rückenprotektor – ab 69,90 Euro bei Amazon* © Alpina

5. Skisocken: Für warme und trockene Füße

Normale Socken sind ein No-Go in Skischuhen. Spezielle Skisocken, etwa die von Wedze, sitzen eng, verrutschen nicht und schützen vor Druckstellen – ein kleines Detail mit großem Effekt für Komfort und Wärme.

Leitet Feuchtigkeit ab

Reduziert Hautreizungen

Mit Merinowolle

Wedze Skistrümpfe für Erwachsene mit Merinowolle – für 13,99 Euro bei Decathlon* © Wedze

Fazit: Dieses Ski-Zubehör darf auf der Piste nicht fehlen

Ein Skitag kann erst dann richtig genossen werden, wenn alles passt – vom Sitz der Brille bis zur Wärme im Handschuh. Neben Skianzug, Thermo-Unterwäsche und Skischuhen ist auch das richtige Zubehör essenziell, damit Sie sicher und entspannt unterwegs sein können. Unser Tipp: Frühzeitig ausstatten und in langlebige Qualität investieren – so steht einem gelungenen Winterurlaub nichts mehr im Weg.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.