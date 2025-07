Die fünf besten Sonnencremes, die nicht auf der Haut kleben

Sonnenschutz, der einen fettigen und klebrigen Film auf der Haut hinterlässt – wer mag das schon? Darum haben wir fünf Top-Produkte herausgesucht, die nicht nur einen zuverlässigen Schutz bieten, sondern auch extra leichte Texturen sowie leicht mattierende Effekte mitbringen.

Sonnenschutz gehört mittlerweile zur täglichen Sommer-Routine – nicht nur an sonnreichen, sondern auch an bewölkten Tagen. Doch viele Cremes hinterlassen ein klebriges oder fettiges Gefühl und stören beim Entspannen am Strand oder unter Make up. Die gute Nachricht: Moderne Formulierungen bieten effektiven UV Schutz, ohne Ihre Haut zu belasten. Wir stellen Ihnen fünf besonders angenehme Sonnencremes vor – und zeigen, worauf Sie achten sollten.

Warum nicht-fettende Sonnencremes überzeugen

Sonnenschutz muss kein Kompromiss sein. Leichte Texturen – wie Fluids, Gels oder milchige Emulsionen – ziehen schnell ein, sorgen für ein angenehmes Hautgefühl, lassen sich hervorragend mit Make up kombinieren und sind zudem auch mit Mischhaut verträglich. Gleichzeitig schützen innovative Filter nicht nur vor Sonnenbrand, sondern auch vor den Alterungsfolgen durch UVA-Strahlen – für sorgenfreie Tage in der Sommersonne.

Unsere Top 5 leichte Sonnencremes

1. Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk

Diese pflegende Sonnenmilch* vereint effektiven UV Schutz mit einem angenehmen Hautgefühl. Die milchige Textur mit Life Plankton beruhigt die Haut laut Hersteller und spendet bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit – und das alles, ohne einen fettigen Film zu hinterlassen. Sie ist wasser- und sandfest und hinterlässt keine weißen Rückstände, ideal also für den nächsten Strandurlaub. Außerdem legt Biotherm Wert auf Nachhaltigkeit: Die Formel ist zu 94 Prozent biologisch abbaubar, frei von Mikroplastik und wird in recyceltem Plastik verpackt.

Lichtschutzfaktor: 50

Inhalt: 200 Milliliter

Für Gesicht und Körper

Breitspektrum-Schutz (UVA/UVB)

Wasser- und sandfest

Spendet Feuchtigkeit, ohne zu fetten

Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk LSF 50 – für 22,99 Euro bei Amazon* © Biotherm

2. Eucerin Sun Protection Oil Control Gel Creme

Diese Gel-Creme* wurde speziell für Misch und fettige Haut entwickelt. Sie zieht sehr schnell ein und sorgt für ein mattes Hautbild – perfekt als Unterlage für Make up. Die Rezeptur enthält L Carnitin und lipidabsorbierende Mikropartikel, die den Talgfilm laut Hersteller bis zu acht Stunden kontrollieren.

Lichtschutzfaktor: 50+

Inhalt: 50 Milliliter

Für das Gesicht

Kein Fettfilm, satin-mattes Finish

Für empfindliche, ölige Haut

Eucerin Sun Protection Oil Control Gel-Creme LSF 50 – für 17,47 Euro bei Amazon* © Eucerin

3. La Roche Posay Anthelios Invisible Fluid

Dieses ultraleichte Fluid* bietet starken Schutz mit einem natürlich getönten Finish. Die Netlock-Technologie fixiert UV Filter, schützt zuverlässig vor UVA- sowie UVB-Strahlen und glättet laut Hersteller gleichzeitig den Teint. Besonders positiv: Es ist unparfümiert und damit wie gemacht auch für Menschen mit Sonnenallergie.

Lichtschutzfaktor: 50+

Inhalt: 50 Milliliter

Für empfindliche Gesichtshaut

Leicht getönt: Kaschiert Rötungen und verleiht einen ebenmäßigen Teint

Parfumfrei, ideal auch unter Make-up

La Roche Posay Anthelios Invisible Fluid – für 17,49 Euro bei Amazon* © La Roche Posay

4. Bioderma Photoderm Aquafluide

Sie wünschen sich einen kaum spürbaren Sonnenschutz? Dieses ultraleichte Fluid* fühlt sich laut Hersteller an wie eine Erfrischung auf der Haut – trotz des hohen Schutzfaktors LSF 50+. Es ist wasserresistent, unparfümiert und für alle Hauttypen geeignet. Die kompakte Tube ist ideal für unterwegs – perfekt für spontane Sonnenmomente.

Lichtschutzfaktor: 50+

Inhalt: 40 Milliliter

Für Körper und Gesicht

Ultraflüssige, erfrischende Textur

Empfohlen für alle Hauttypen

Bioderma Photoderm Aquafluide LSF 50 – für 15,40 Euro bei Amazon* © Bioderma

5. NIVEA SUN Sensitiv Sofortschutz Sonnenspray LSF 50+

Das parfumfreie Sonnenspray* bietet sofortigen, wasserfesten Schutz für empfindliche Haut und ist damit bei Sonnenallergie oder Hautirritationen bestens geeignet. Die leichte, nicht fettende Formel wirkt antioxidativ, beruhigt mit Bio-Aloe-Vera und blockiert sowohl UVA/UVB-Strahlen als auch energiereiches sichtbares Licht (HEVL). Das Spray verteilt sich laut Hersteller gleichmäßig, klebt nicht und hinterlässt keine weißen Schlieren.

Lichtschutzfaktor: 50+

Inhalt: 200 Milliliter

Sonnencreme für den Körper

Sofortiger Ultra-Spektrum-Schutz vor UVA/UVB und HEVL-Strahlung

Duft- und alkoholfrei, mit Bio-Aloe-Vera

Wasserfest

NIVEA SUN Sensitiv Sofort Schutz Sonnenspray LSF 50+ – für 10,95 Euro bei Amazon* © Nivea

Worauf Sie achten sollten



Achten Sie bei Ihrer Wahl auf folgende Punkte:

Textur – Fluids und Gels eignen sich besonders gut für Misch und fettige Haut oder als Make up-Unterlage, während milchige Emulsionen wie von Biotherm eher eine festigende Pflege bieten. Ein Breitband-Schutz, der sowohl vor UVA- als auch UVB-Strahlen schützt. Wasser- und Schweißfestigkeit – besonders wichtig für Strandtage, Poolsessions oder sportliche Aktivitäten. Getönte Varianten, die kleinen Pigmentunebenheiten und Rötungen abdecken und gleichzeitig Hautirritationen reduzieren können. Nachhaltigkeit – wenn Ihnen umweltgerechte Formeln und Verpackung wichtig sind, ist Biotherm mit seiner ökozertifizierten, biologisch abbaubaren Milch eine gute Wahl.

Profi Tipps zum Auftragen

Tragen Sie Sonnencreme immer etwa 30 Minuten vor dem ersten Aufenthalt in der Sonne auf, nur so kann sich der Filter vollständig aufbauen. Für Gesicht und Hals sollten Sie eine Menge von zwei Fingerlängen verwenden, das ergibt etwa 1,2 Gramm. Für den gesamten Körper empfiehlt sich ein Shotglas voll pro Auftrag. Nach dem Schwimmen, Sport oder Abtrocknen erneuern Sie den Schutz am besten etwa alle zwei Stunden, um den UV-Schutz aufrechtzuerhalten. Wenn Sie anschließend Make up auftragen möchten, lassen Sie die Creme rund 20 Minuten einziehen – dann bilden Produkte wie La Roche Posay und Eucerin eine ideale Basis.

Fazit

Diese fünf Sonnencremes sind der perfekte Begleiter für ein angenehmes Hautgefühl ohne fettende Rückstände. Ob die Creme wasserfest, mattierend, leicht getönt oder ultraleicht sein soll, unter den fünf Sonnencremes findet sich für jede Haut und jeden Bedarf das Passende. Wichtig: Immer ausreichend viel auftragen und regelmäßig nachcremen – so wird es ein Sommer ohne Glanz, aber mit maximalem Schutz.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.