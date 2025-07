Diese Handgepäckkoffer haben das richtige Maß für die meisten Airlines

Volles Flugzeug, zu kleine Gepäckfächer – und dann heißt’s plötzlich: „Der Koffer muss aufgegeben werden."

Wer das vermeiden will, braucht das richtige Maß beim Handgepäck. Die gute Nachricht: Es gibt Koffer, die bei den meisten Airlines durchgehen – egal ob bei Ryanair, Austrian oder Lufthansa. Wir zeigen drei Modelle, die leicht, praktisch und kompakt genug sind – und trotzdem genug Platz für alle Habseligkeiten haben.

Größe und Gewicht: Was gilt überhaupt als Handgepäck?

Die erlaubten Maße fürs Handgepäck unterscheiden sich je nach Airline, Bordklasse und Flugzeugtyp. Als generellen Standard gibt die International Air Transport Association (IATA) die folgenden Maße vor:

56 × 45 × 25 Zentimeter



Tipp: Auch Rollen und Griffe zählen bei der Messung mit!

In diesem Rahmen bewegen sich viele Airlines. Vor allem bei Billig-Airlines oder Kurzstreckenflügen können die maximalen Maße allerdings etwas kleiner ausfallen. Bei der Lufthansa und Austrian Airlines gelten beispielsweise Höchstmaße von 55 × 40 × 23 Zentimeter.

Wichtig ist auch das maximale Gewicht von fünf bis zehn Kilogramm, auch hier variieren die genauen Begrenzungen je nach Fluggesellschaft. Wer also mit einem Handgepäck-Trolley verreist, sollte dringend auf Maße und Leergewicht achten.

Diese drei Handgepäckkoffer passen fast überall

Hartschalen-Trolley: Samsonite S'Cure Spinner S

Der Klassiker unter den Koffern: Der S'Cure Spinner von Samsonite* punktet mit nur 2,9 Kilogramm Eigengewicht und extrastabiler Hartschale aus Polypropylen. Seine Größe entspricht den gängigen IATA-Vorgaben, ideal also für Flugreisen mit Handgepäck. Die Rollen laufen flüsterleise, das Innenleben ist mit M-Spanngurt und Reißverschlussfach clever aufgeteilt.

Maße: 55 x 40 x 20 Zentimeter

Volumen: 34 Liter

Gewicht: 2,9 Kilogramm

Mit TSA-Zahlenschloss

Samsonite S'Cure Spinner S – für 131,90 Euro bei Amazon* © Samsonite

Handgepäck-Trolley von American Tourister

Der Weichschalen-Koffer „Take2Cabin“ von American Tourister* punktet mit Flexibilität und ist ideal für Kurztrips oder Businessreisen. Das Textilgewebe ist wasserabweisend, leicht und dezent – das macht ihn auch optisch zum eleganten Begleiter. Praktisch: In der Fronttasche verstauen Sie alles, was schnell griffbereit sein soll, zum Beispiel Dokumente, Ladekabel und Co. Dank vier leichtlaufender Rollen und Teleskopgriff lässt er sich angenehm ziehen, auch auf vollen Flughäfen.

Maße: 55 x 40 x 20 Zentimeter

Volumen: ca. 38,5 Liter

Gewicht: 2,6 Kilogramm

Mit TSA-Zahlenschloss

American Tourister Handgepäck-Trolley Take2Cabin – für 99,95 Euro bei Otto* © American Tourister

Bestseller-Koffer bei Amazon: Ein echter Preistipp

Wer sich bei Amazon nach Handgepäckkoffern umsieht, stößt schnell auf das Modell von Kono*: Mit 4,5 von fünf Sternen nach über 6.700 Bewertungen ist dieser Trolley ein echter Kundenliebling und hat den Rezensionen nach schon viele Reisende zuverlässig begleitet. Im Inneren überzeugt der Koffer mit Kreuzgurt, Reißverschluss-Trenner und Extra-Fächern – ideal, um alles ordentlich zu verstauen. Für knappe 40 Euro ein echter Preistipp!

Maße: 55 x 40 x 22 Zentimeter

Volumen: ca. 39 Liter

Gewicht: 2,5 Kilogramm

Mit TSA-Zahlenschloss

Kono Handgepäckkoffer – für 39,99 Euro bei Amazon* © Kono

Alternative zum Koffer: Flexibler Softshell-Rucksack-Trolley

Als Alternative zu einem herkömmlichen Handgepäckkoffer ist auch ein großer, durchdachter Rucksack eine prima Lösung als Carry-on-Baggage. So etwa der Cabin Max Metz*: Mit Maßen von 55 x 40 x 20 Zentimetern erfüllt er sogar strenge Ryanair-Anforderungen. Dank Kompressionsriemen lässt er sich flach zusammendrücken, das gepolsterte Rückenteil schafft Komfort beim Tragen. Innen gibt’s viel Platz für Kleidung, Technik und Kulturbeutel – ideal für Kurztrips oder Business-Flüge.

Maße: 55 x 40 x 20 Zentimeter

Volumen: ca. 44 Liter

Gewicht: 660 Gramm

Cabin Max Metz Reiserucksack – für 44,95 Euro bei Amazon* © Cabin Max

Handgepäckkoffer: Lieber vorher messen als am Gate schwitzen

Ob als Zusatzgepäck für den ausgiebigen Sommerurlaub oder als Essential für kurze Geschäftsreisen: Ein guter Handgepäckkoffer zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht, gut durchdachten Stauraum und Sicherheitsfeatures aus, etwa ein integriertes Zahlenschloss. Wenn Sie beim Kauf auf Maße, Gewicht und Aufteilung achten, sind Sie bei fast allen Airlines auf der sicheren Seite – und sparen sich unnötigen Stress am Flughafen. Unser Tipp: Lieber ein Modell mit 20 Zentimetern Tiefe wählen – das passt fast immer, selbst bei Billigfliegern.