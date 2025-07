Dunstabzugshaube richtig reinigen: Dieses Gadget ist der Gamechanger im Kampf gegen Fett

Wer täglich kocht, weiß: Das Braten und Frittieren hinterlässt Spuren an der Dunstabzugshaube. Fettrückstände entfernen Sie mit diesem Gadget ohne große Mühen.

Der Dampf zieht nicht richtig ab und die Gerüche verbreiten sich in der ganzen Wohnung? Spätestens dann wird klar: Die Dunstabzugshaube ist wieder einmal fällig! Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist mit Spüli und Küchentuch allerdings wenig zu holen. Ein Produkt entpuppt sich als Gamechanger, der selbst eingebranntes Fett löst – ohne ewiges Schrubben. Wir zeigen, was wirklich hilft und wie die Reinigung stressfrei gelingt.

Dunstabzugshaube reinigen: Fettreste entfernen mit Dampfreiniger

Bei den kleinen Maschen eines stark verschmutzten Metallfilters kommen Lappen und Bürsten schnell an ihre Grenzen. Als Geheimwaffe entpuppt sich hier ein Gadget, das sonst eher Boden und Fliesen schrubbt: ein Dampfreiniger. Der heiße Dampf löst Fett auch bei stark verkrusteten Filtern oder schwer erreichbaren Ecken – und das ganz ohne Chemie.



Am praktischsten sind kleine Modelle mit wechselbaren Aufsätzen. So zum Beispiel der Hand-Dampfreiniger SC 1 Easy Fix von Kärcher*, der mit mehreren kleinen Bürsten kommt und besonders kompakt und handlich ist. Anschließend die gelösten Rückstände einfach mit einem Mikrofasertuch abwischen, die Metallfilter können Sie auch unter fließendes Wasser halten.

Wassertank : 200 Liter

: 200 Liter Druck: bis zu drei bar

bis zu drei bar Aufsätze: Boden-, Hand-, Punktstrahl- und Power-Düse, Rundbürste

Boden-, Hand-, Punktstrahl- und Power-Düse, Rundbürste Zubehör: zwei Verlängerungsrohre, Mikrofaser-Bodentuch und Mikrofaser-Überzug, Messbecher

Kärcher Dampfreiniger SC 1 EasyFix – für 99,98 Euro bei Amazon* © Kärcher

Das Gadget erleichtert natürlich auch an anderer Stelle den Haushalt, zum Beispiel bei der Reinigung von Fliesen – ideal für alle, die rundum Wert auf hygienische Sauberkeit legen.

Metallfilter und Oberflächen der Dunstabzugshaube reinigen: So geht‘s

Der heiße Dampf ist besonders bei der Reinigung der Metall-Fettfilter ein echter Hidden Champion, um auch aus den kleinen Maschen hartnäckige Rückstände zu lösen. Gröbere Verschmutzungen sowie die glatten Oberflächen und Rahmen lassen sich ergänzend mit einem passenden Reinigungsmittel entfernen. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und mit einem Mikrofasertuch abwischen!

Bei Amazon zeigen sich die Kunden beispielsweise vom Maxxi Clean Backofenreiniger* und dem Mellerud Küchen-Entfetter* überzeugt.



Maxxi Clean Backofen- & Grillreiniger (750 ml) – für 11,89 Euro bei Amazon* © Maxxi Clean

Mellerud Küchen-Entfetter (500 ml) – für 6,49 Euro bei Amazon* © Mellerud

Dunstabzugshaube reinigen: Welche Hausmittel helfen?

Neben den speziellen Reinigern gibt es auch einige bewährte Hausmittel, die im Kampf gegen Fett immer eine gute Lösung sind. Wenn Sie die Dunstabzugshaube regelmäßig reinigen und daher nur leichte Verschmutzungen entfernen müssen, reichen diese zuverlässigen Mittel wahrscheinlich schon aus.

Spülmittel: Spüli entfernt Fettrückstände von Geschirr und Besteck – warum also nicht auch von der Dunstabzugshaube? Wer die Filter nicht direkt in die Spülmaschine packen möchte (was je nach Modell prima funktioniert), kann eine Mischung aus Spülmittel und heißem Wasser kurz einwirken lassen. Der Pluspunkt: So kommt der Reiniger an jede Stelle, auch solche, die mit einem Lappen schwer zu erreichen sind.

Spüli entfernt Fettrückstände von Geschirr und Besteck – warum also nicht auch von der Dunstabzugshaube? Wer die Filter nicht direkt in die Spülmaschine packen möchte (was je nach Modell prima funktioniert), kann eine Mischung aus Spülmittel und heißem Wasser kurz einwirken lassen. Der Pluspunkt: So kommt der Reiniger an jede Stelle, auch solche, die mit einem Lappen schwer zu erreichen sind. Zitronen: Die glatten Oberflächen der Dunstabzugshaube können Sie auch mit einer aufgeschnittenen Zitrone abreiben. Wenn die Zitronensäure kurz einwirkt, lassen sich Schmutzrückstände leichter entfernen. Für die Metallfilter sind Flüssigreiniger jedoch die bessere Wahl.

Die glatten Oberflächen der Dunstabzugshaube können Sie auch mit einer aufgeschnittenen Zitrone abreiben. Wenn die Zitronensäure kurz einwirkt, lassen sich Schmutzrückstände leichter entfernen. Für die Metallfilter sind Flüssigreiniger jedoch die bessere Wahl. Natron oder Backpulver: Eine Paste aus Natron oder Backpulver und Wasser erweist sich auch bei einer dreckigen Dunstabzugshaube als Allrounder gegen Fett und sonstige Verschmutzungen.

Wie oft sollten Sie Ihre Dunstabzugshaube reinigen?

Je nach Nutzung sollte der Metallfettfilter alle vier Wochen gründlich gereinigt werden – am besten per Hand oder im Geschirrspüler. Übrigens: Besitzt die Dunstabzugshaube auch einen Aktivkohlefilter, sollte er alle drei bis sechs Monate getauscht werden, je nach Hersteller. Die Außenflächen der Haube können Sie öfter abwischen, damit sich Fett und Staub nicht festsetzen. Wer die Reinigung der Dunstabzugshaube zu lange aufschiebt, riskiert nicht nur schlechte Luft in der Küche, sondern auch eine erhöhte Brandgefahr.

Fazit: So glänzt die Dunstabzugshaube wie neu

Die Reinigung der Dunstabzugshaube kann lästig sein – ist aber mit den richtigen Gadgets und Mitteln kaum mehr Aufwand. Unser Tipp: Ein Hand-Dampfreiniger löst viele Fettrückstände allein durch den heißen Wasserdampf und dringt auch in die kleinen Maschen der Fettfilter. Ergänzend dazu sind spezielle Küchen-Fettlöser oder Hausmittel-Allrounder wie Natron die richtige Wahl, um allen Verschmutzungen den Kampf anzusagen.