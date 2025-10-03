Ein faltbare Gartenwagen ist das perfekte Tool für alle, die viel Gartenarbeit vor sich haben

Schwere Blumenerde, Werkzeug oder Einkäufe quer durch den Garten tragen? Ein faltbarer Gartenwagen spart Zeit, Kraft und Nerven – und ist dazu noch ein flexibles Transportmittel, das sich platzsparend verstauen lässt.

Besonders praktisch für die Gartenarbeit sind Handwagen, die nicht nur robust, sondern auch schnell einsatzbereit sind und das Werkzeug einfach transportieren. Ein Gartenwagen mit Faltmechanismus passt in jede Garage oder auch in den Kofferraum – und ist im Handumdrehen aufgestellt, wenn die nächste Gartenaktion ansteht. Dieses Modell ist der Bestseller bei Amazon.

Songmics faltbarer Handwagen – stabiler Helfer für den Garten

Der Handwagen von Songmics* punktet mit einem robusten Stahlrahmen und einer Tragkraft von bis zu 180 Kilogramm. Die große Ladefläche und die breiten Räder machen ihn zum idealen Begleiter für den Transport von Erde, Pflanzen oder Werkzeug. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Der Wagen ist in Sekunden zusammengefaltet und nimmt kaum Platz weg, wenn er nicht gebraucht wird.

Songmics faltbarer Handwagen – für 50,41 Euro bei Amazon* © Songmics / Werbung

Tragkraft bis 180 kg dynamisches Gewicht

Ca. 90 Liter Volumen

Robuster Stahlrahmen, wetterfestes Polyester

Faltbar und kompakt verstaubar

Der Bollerwagen wird bei Amazon für rund 50 Euro gehandelt. Außerdem ist er bei Amazon der Bestseller Nummer eins in der Kategorie Handwagen.

Sunula Bollerwagen als günstige Alternative

Wer etwas weniger investieren möchte, findet im Bollerwagen von Sunula* eine solide Alternative. Er bietet mit 80 Litern Volumen und einer Tragkraft von bis zu 100 Kilogramm immer noch reichlich Platz für Gartenzubehör oder Einkäufe. Dank seiner kompakten Bauweise eignet er sich auch gut für kleinere Gärten oder den Transport im Auto.

Sunula faltbarer Bollerwagen – für 42,85 Euro bei Amazon* © Sunula / Werbung

Tragkraft: bis 100 kg

Volumen: 80 Liter

Kompakte Maße, leicht faltbar

Für Garten, Ausflüge oder Einkäufe

Fazit: Welcher Handwagen ist die bessere Wahl?

Ob groß oder klein: Beide Modelle erleichtern den Alltag im Garten erheblich. Wichtig ist, vorher abzuschätzen, wie viel Gewicht und Volumen regelmäßig transportiert werden. Wer häufig schwere Lasten bewegt, ist mit dem Songmics-Handwagen gut beraten. Für leichtere Aufgaben und kleinere Budgets reicht der Sunula-Bollerwagen völlig aus.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.