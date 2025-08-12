Fettes Ebay-Schnäppchen: Philips Airfryer noch nie so günstig wie jetzt!

Ebay drückt den Preis: Wer Pommes, Backwaren und Co. künftig knusprig, aber nicht fetttriefend haben will, sollte kurz stoppen und diesen Deal checken.

Der Philips Airfryer Connected XXL mischt Familienküchen auf: Eine große Kapazität, App-Anbindung und die bekannten Rapid-Air-Versprechen für knusprigen Gaumengenuss gibt’s jetzt für kleines Geld. Aktuell taucht das Gerät bei Ebay auffällig günstig auf – Grund genug, das Angebot und die Ausstattung des beliebten Küchengeräts kurz für Sie einzuordnen.

Philips XXL: Mehr Pommes pro Durchgang

Die Philips HD9285/93 Connected XXL* Heißluftfritteuse ist so etwas wie die „große Schwester“ der klassischen Airfryer: genügend Platz für Familienportionen, eine App-Anbindung für die bequeme Steuerung vom Sofa aus und ein Bedienfeld, das leicht verständlich ist. Wer keine Lust auf ständige Herd-Akrobatik hat, bekommt hier einen kompakten Küchenhelfer, der Pommes, Aufläufe und Aufbackbrötchen in einem Rutsch zaubern kann und dabei die ganze Familie satt macht.

Wichtigste Features:

Fassungsvermögen: 7,2 Liter (ca. 6 Portionen / bis zu 1,4 kg Frittiergut)

Leistung: 2.000 Watt; Temperatur: 40-200 °C; Timer bis 60 Min.

App-/WLAN-Funktion für Rezepte und Fernsteuerung

16 Automatikprogramme

Spülmaschinenfeste Teile und QuickClean-Korbbeschichtung

Philips HD9285/93 Connected XXL Heißluftfritteuse – für 119,99 Euro bei Ebay* © Philips / Werbung

Was der Airfryer wirklich kann – der Praxischeck

Die HD9285/93 Heißluftfritteuse ist ein echter Allrounder: sie frittiert, backt, grillt, röstet, taut auf und kann sogar dörren bzw. auf niedriger Temperatur garen. Mit der angebundenen App lassen sich Rezepte an das Gerät senden und Garzeiten verfolgen – praktisch für Familien, die nebenbei den Haushalt managen.

Tests sehen das ähnlich: Chip.de bewertete das Gerät „sehr gut“ bis „gut“ (Note: 1,6) mit einem starken Ergebnis für Pommes und einfacher Bedienung. Punkteabzug gab es ausschließlich für den relativ hohen Stromverbrauch und die durchaus spürbare aber nicht störende Lautstärke. Imtest lobt die einfache Handhabung und gute Frittier-Ergebnisse, hebt aber ebenfalls den Stromverbrauch und die Lautstärke als kleines Manko hervor.

Ebay-Preis unter der Lupe

Aktuell bietet Ebay das Gerät für 119,99 Euro an – ein Preis, der im Vergleich zu vielen anderen Onlineshops auffällig niedrig ist. Auf Preisvergleichsseiten und bei anderen Händlern liegen die Angebote oft etwas höher (häufig im Bereich um 130 bis 150 Euro oder mehr), sodass Sie beim Ebay-Deal bequem etwa 20 bis 30 Euro sparen können, je nach Anbieter. Das macht das Angebot für Familien oder alle, die eine große, app-fähige Heißluftfritteuse suchen, durchaus attraktiv – immerhin war der Airfryer im gesamten letzten Jahr (bis auf 2 Tage im Juli um 99 Cent) noch nie günstiger zu haben und Ebay bietet derzeit den Bestpreis im Netz.

Unser Urteil: Knusprig sparen lohnt sich

Wer einen großen, solide ausgestatteten Airfryer mit App-Anbindung sucht und sich an einem etwas größeren Platzbedarf nicht stört, findet bei Ebay aktuell einen super Deal. Tests zeigen starke Ergebnisse bei Zubereitung und Handling, kleine Abzüge gibt es nur für Energieverbrauch und Lautstärke – das sollte man einkalkulieren. Fakt ist, dieses Angebot ist definitiv einen Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.